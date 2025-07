Daniel Braga: quem é brasileiro que morreu tentando salvar criança nos EUA

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O brasileiro Daniel Braga Figueiredo, de 31 anos, morreu no último sábado (12/7) ao resgatar uma menina de 12 anos que era levada pela correnteza no Reservatório Silver Lake Flat, em Utah, nos Estados Unidos. Ele era cunhado da garota. Daniel usou uma prancha de stand-up paddle para alcançar a criança e colocá-la em segurança, mas desapareceu em seguida.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Utah, a menina estava em uma boia inflável quando foi levada pelas águas. Ao perceber o perigo, Daniel entrou na água com uma prancha emprestada. Ele conseguiu colocar a menina em um dispositivo flutuante, mas não conseguiu retornar para a margem. O corpo do brasileiro foi encontrado depois de duas horas de buscas.

Daniel era casado e pai de três filhos — o mais novo nascido há pouco mais de um mês . Ele era especialista em marketing e era conhecido por seu envolvimento com a comunidade local, especialmente em eventos familiares e atividades ao ar livre.

"Gostaríamos de expressar novamente nossas condolências à família", declarou o Gabinete do Xerife em nota. A morte de Daniel gerou comoção entre amigos e vizinhos, que destacaram o caráter altruísta e protetor dele. “Para sempre em nossos corações, Dani! você é luz e continuará sendo, nosso herói!!”, lamentou uma familiar em post nas redes sociais.

A atleta Ana Zuleica Xavier, conhecida como "Aninha", morreu afogada durante uma competição esportiva no sábado (15/03), na região Beira-Mar de Fortaleza. reprodução/@aninhaxavier1985 A triatleta tinha 39 anos, trabalhava como educadora e participava de uma prova de duathlon, que inclui natação e corrida. reprodução/@aninhaxavier1985 A assessoria esportiva relatou que percebeu a ausência de Ana quando outros atletas terminaram a etapa de natação e ela ainda não havia saído do mar. flickr - MTur Destinos Eles alertaram o Corpo de Bombeiros, que iniciou a busca, e Ana foi encontrada desacordada no mar. reprodução/@aninhaxavier1985 A empresa afirmou que Ana fazia exames médicos regularmente, estava apta para a prova, e conhecia o percurso. reprodução/@aninhaxavier1985 Ela foi socorrida, mas faleceu a caminho do hospital. A causa do afogamento ainda é desconhecida. reprodução/@aninhaxavier1985 Ana era casada há 15 anos e tinha um filho. Nas redes sociais, ela costumava publicar as rotinas de suas atividades físicas e competições. reprodução/@aninhaxavier1985 Em fevereiro, postou imagens da conquista no Campeonato Cearense de Sprint Triathlon. reprodução/@aninhaxavier1985 Aninha começou a se dedicar ao triathlon em agosto de 2019, superando desafios como a falta de experiência com bicicletas e uma rotina agitada. reprodução/@aninhaxavier1985 "Ainda bem que o impossível é só mais um dos diversos pontos de vista diante de qualquer situação", disse ela em uma postagem nas redes. reprodução/@aninhaxavier1985 Em nota, a Inspetoria de Salvamento Aquático de Fortaleza lamentou o acidente, informando que ele ocorreu antes do horário de trabalho dos guarda-vidas. reprodução/@aninhaxavier1985 Ainda segundo a corporação, não houve pedido de apoio para o evento. reprodução/@isa.gmf “Neste momento de profunda tristeza, queremos expressar nossas mais sinceras condolências. Sua paixão pelo esporte sempre será lembrada por todos nós”, destacou a Federação de Triathlon do Estado do Ceará (Fetriece). reprodução/@fetriece A entidade também informou que havia salva-vidas particulares no local. reprodução/@aninhaxavier1985 A assessoria esportiva Runners Ceará, da qual Ana fazia parte, também se manifestou, elogiando sua dedicação, espírito esportivo e alegria. reprodução/@aninhaxavier1985 “Que encontrem conforto nas lembranças e no legado que Aninha deixa em nossa comunidade. Que sua memória permaneça viva em nossos corações”, escreveram. reprodução/@aninhaxavier1985 A região da Beira-Mar em Fortaleza, Ceará, é uma das áreas mais conhecidas e movimentadas da cidade, famosa por sua orla à beira-mar, que atrai tanto moradores quanto turistas. reprodução/youtube EuPelosAres O local é marcado pela Avenida Beira-Mar, uma via extensa que margeia a praia e oferece uma vista deslumbrante do oceano Atlântico. reprodução/youtube EuPelosAres Compreendendo bairros como Meireles, Mucuripe e parte da Praia de Iracema, a área abriga hotéis de luxo, restaurantes, bares e a famosa feirinha de artesanato da Beira-Mar. flickr - MTur Destinos Além disso, a Beira-Mar é repleta de espaços para caminhadas, ciclismo e prática de esportes. wikimedia commons/creative commons/RonaldoMorais Voltar Próximo

Amigos da família criaram uma vaquinha virtual para ajudar a esposa e os filhos com as “necessidades imediatas e garantir estabilidade no longo prazo — desde despesas com o funeral até os custos contínuos da vida”. Até o momento, foram arrecadados US$ 37 mil, o equivalente a R$ 206 mil. O valor corresponde a 77% da meta de arrecadação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O reservatório Silver Lake Flat, onde ocorreu o afogamento, fica na Floresta Nacional Uinta-Wasatch-Cache, a cerca de 64 quilômetros da capital de Utah, Salt Lake City. O local é popular entre turistas por trilhas, pesca, acampamentos e esportes aquáticos.