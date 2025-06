Tiktoker é banida após pagar para mulher pular em lago e deixá-la se afogar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A criadora de conteúdo Natalie Reynolds teve sua conta no TikTok derrubada depois da duplicação de um vídeo em que convence uma mulher em situação de rua a pular no Lago Lady Bird, no Texas, Estados Unidos, prometendo US$ 20 (cerca de R$ 111). A mulher topou o desafio, mesmo sem saber nadar. Ao ver que ela começa a se afogar e pede ajuda, Natalie deixa o local. Ela foi resgatada por outras pessoas que estavam no local.

A tiktoker apareceu chorando do lado de fora da sede da plataforma de vídeos curtos em Los Angeles. A jovem de 26 anos aparece chorando e batendo nas portas de vidro do prédio. Mas não foi atendida.

Natalie afirmou que foi banida porque outros criadores sentiam inveja dela. No entanto, muitos perfis relacionam a suspensão à reação negativa ao incidente no lago. A plataforma não se pronunciou sobre o caso.

De acordo com o NY Post, as autoridades foram chamadas depois que Natalie e as pessoas que estavam com ela deixaram a mulher sozinha dentro do lago. A influenciadora disse que a pegadinha fazia parte de uma "caça ao tesouro", mas não explicou porque se afastou quando a mulher pedia ajuda.

Com o banimento momentâneo do TikTok nos Estados Unidos, o aplicativo chinês RedNote alcançou o topo da loja de aplicativos da Apple Store durante dias. reprodução/abc news No fim da noite de sábado, pouco antes do prazo para o TikTok encontrar um comprador para sua operação nos EUA, o aplicativo passou a ficar inacessível no país. Solen Feyissa Unsplash O RedNote, fundado em 2013 e com sede em Xangai, tem se destacado no comércio eletrônico e redes sociais, competindo com Alibaba e com o TikTok (Douyin, na China). reprodução/forbes Inicialmente, o app, que pertence à empresa chinesa Xingin Information Technology, era focado em compras. reprodução/internet Também chamado de Xiaohongshu (algo como “livrinho vermelho”, em mandarim), o RedNote tinha cerca de 300 milhões de usuários ativos mensais em julho de 2024. Reprodução/Watson Atualmente, o aplicativo conta com mais de 2 mil funcionários trabalhando nele, além de ter sido avaliado em 17 bilhões de dólares. reprodução/tv band A migração de usuários do TikTok para o RedNote começou a acontecer antes do prazo de 19/1, quando o app poderia ser suspenso nos EUA, caso a ByteDance (empresa por trás do TikTok na China) não deixasse de comandar o aplicativo em território americano. Jonathan Kemper Unsplash Além de também ser focado em vídeos curtos, o RedNote possui integração com recursos do Pinterest, permitindo aos usuários compartilhar análises de produtos e experiências. reprodução/abc news Nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal realizou audiências sobre uma lei que prepara o banimento do TikTok devido à propriedade do aplicativo pela ByteDance, alegando risco à segurança nacional. Solen Feyissa/Unsplash Na sexta-feira (17/1), a Suprema Corte manteve a legislação, confirmando o banimento do TikTok a partir de domingo (19/1). Solen Feyissa/Unsplash No entanto, a proibição não durou nem 12 horas: ao longo do mesmo dia de domingo a rede social voltou a funcionar em território norte-americano. cottonbro studio pexels O presidente eleito Donald Trump, que toma posse nesta segunda-feira (20/1), afirmou que assinaria um decreto para permitir a retomada do aplicativo. flickr/Gage Skidmore “Bem-vindo de volta! Obrigada por sua paciência e apoio. Como resultado dos esforços do presidente Donald Trump, o TikTok está de volta aos Estados Unidos", declarou a plataforma. antonbe/Pixabay Ainda assim, alguns criadores de conteúdo dos EUA estão migrando para o RedNote sob afirmação de que não retornarão a outras plataformas como Instagram e Facebook. reprodução/abc news “Este aplicativo é muito fofo e tem sido muito divertido até agora”, descreveu um usuário. reprodução/abc news O RedNote oferece conteúdo de estilo de vida, moda, viagem e culinária, com recursos exclusivos como a criação de álbuns de fotos e texto. reprodução/abc news Embora ainda esteja disponível apenas em chinês e inglês, mais de 257 mil brasileiros já fizeram download do RedNote. reprodução/abc news Além disso, o app chinês tem atraído até usuários curiosos, como a mãe do bilionário Elon Musk, Maye Musk, que tem um perfil com milhares de seguidores. flickr - Luan Luu Meta testa recurso para o usuário compartilhar sua localização no Instagram Brett Jordan Unsplash O X (antigo Twítter) não mais mais moderação e ataques à minoria se tornaram mais comuns, além da divulgação de 'fake news' reprodução Porém, nem tudo são flores. Em 2022, o governo de Taiwan proibiu o uso do RedNote por funcionários públicos devido a preocupações com a segurança de dados. domínio público Similarmente a outras redes sociais, o RedNote coleta dados dos usuários, como localização e hábitos de navegação, conforme sua política de privacidade. freepik stockgiu Tal qual o TikTok, o RedNote pode exigir acesso às informações dos usuários que estão sujeitos às leis de dados da China. - wikimedia commons Para proteger a privacidade digital, é recomendado que os usuários instalem uma VPN ao navegar pelo aplicativo. Reprodução Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde que foi banida do TikTok, Reynolds começou a se dedicar ao Kick, plataforma de transmissões ao vivo, onde contabiliza 33 mil seguidores. Natalie se tornou conhecida em 2022, quando começou a fazer vídeos de dublagem e dança.

Depois, ela começou a fazer conteúdo de pegadinhas e esquetes colaborativas, com o namorado, Zachary Huelsman. Atualmente, a criadora de conteúdo tem 5,6 milhões de inscritos no YouTube e 133 mil seguidores no Instagram.