Um homem de 45 anos morreu afogado logo após salvar o filho e o sobrinho, que estavam com dificuldades para retornar às margens da represa onde nadavam. O acidente aconteceu na tarde desse domingo (13/10) na região do Alto Paranaíba.





O Corpo de Bombeiros Militar de Patrocínio encontrou o corpo nas águas da represa de Nova Ponte na manhã desta segunda-feira (14/10). Ele estava a cerca de 25 metros da margem, a quatro metros de profundidade.





A vítima era natural de São Paulo (SP) e residia em Iraí de Minas, município do Alto Paranaíba. O corpo foi repassado para familiares e conduzido pela funerária ao Instituto Médico Legal de Patrocínio.





De acordo com relatos das testemunhas, o homem estava com seu filho e sobrinho em uma pequena ilha, a cerca de 40 metros das margens da represa. As crianças tiveram dificuldades para retornar à terra e entraram em desespero.





A vítima conseguiu salvar as crianças, empurrando-as para local seguro. No entanto, por motivo desconhecido, ele perdeu as forças e submergiu nas águas da represa. Amigos e familiares tentaram ajudá-lo, mas não conseguiram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice