Um corpo de mulher foi encontrado, com sinais de violência, na manhã desta segunda-feira (14/10), em um lote vago na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A polícia tenta entender o caso, pois mesmo sendo um ponto de grande visibilidade, não há testemunhas sobre o possível assassinato.





Pessoas que passavam pela rua André Rebouças, no bairro Nossa Senhora das Graças, perceberam que o corpo estava caído em um buraco de um grande terreno vazio, na região norte da cidade. A Polícia Militar foi avisada. No entorno ainda havia roupas e muito lixo.





A vítima tinha sangue no rosto, mas só quando a perícia da Polícia Civil foi até o local que foi possível dizer que ela havia sido agredida e que, dificilmente, se trataria de acidente. A mulher pode ter recebido uma pedradas ou pancadas com outros objetos, segundo as informações levantadas no local do crime. Ela sofreu fraturas no crânio.





O lugar é conhecido por ter grande movimentação de usuários de drogas e, pelo menos, até o fim da manhã, a vítima não havia sido identificada. Não foi informado se havia alguma evidência de agressão sexual.





O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).