‘Padre surfista’ vira herói ao salvar pai e filho de afogamento

Um ato de coragem marcou o último fim de semana em Cable Beach, na vila de Broome, um dos principais destinos turísticos da Austrália Ocidental. O protagonista foi o padre católico Liam Ryan, conhecido na comunidade local tanto por sua atuação religiosa quanto por suas habilidades no surfe. No último domingo (8/6), ele resgatou um pai e seu filho que estavam sendo arrastados por uma correnteza enquanto nadavam fora da área sinalizada da praia.

De acordo com a ABC Austrália, o incidente aconteceu enquanto o padre surfava nas águas da praia. Segundo Ryan, ele notou que os dois estavam se afastando rapidamente da costa e se dirigindo para uma área perigosa, levados pela força do vento e da corrente. Sem hesitar, remou em direção aos banhistas, que já não conseguiam responder aos seus chamados. Em segundos, um deles conseguiu subir na prancha, visivelmente aliviado. O outro foi auxiliado em seguida.

"À primeira vista o mar parecia calmo, mas as condições mudam rapidamente. É fácil passar das bandeiras para uma situação crítica sem perceber", alertou o padre.

Histórico de bravura

Essa não foi a primeira vez que o religioso demonstrou coragem diante do perigo. Em 2020, salvou um turista que havia sido mordido por um tubarão-branco em Bunker Bay. A ação lhe rendeu o prestigioso Prêmio Australiano de Bravura em 2022. Para ele, a motivação vem de algo profundo: "É uma vontade de ajudar que vem de dentro. E, felizmente, os anos nadando me deram condições de agir".

Aumento nos resgates e alerta às imprudências

O caso recente se soma a uma série de resgates que têm acontecido em Cable Beach desde o início da atual temporada turística. Segundo a West Coast Water Rescue, contratada para monitorar a segurança na área, houve quatro ocorrências em apenas cinco dias. Embora fatalidades por afogamento na praia sejam raras, a região de Kimberley, onde está localizada Broome, registra uma das maiores taxas de afogamento da Austrália: 4,55 casos por 100 mil habitantes, de acordo com dados da Royal Life Saving Society.

Fabio Armanni, diretor do Broome Surf Life Saving Club, destaca a importância de obedecer às orientações de segurança. "As correntes aparecem do nada. Se for pego, nade de lado e peça ajuda levantando a mão", explicou. Ele destaca que a maioria das ações da equipe de salvamento é preventiva, como alertas a banhistas distraídos ou embarcações em áreas impróprias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A principal recomendação aos turistas é simples e direta: nadar entre as bandeiras sinalizadas, observar as condições do mar, não consumir álcool ou drogas e evitar entrar na água sozinho. "Não seja um idiota, nade entre as bandeiras", resume o próprio Padre Ryan com bom-humor.