‘Pílulas azuis misteriosas’ podem ter provocado morte de três homens

A cidade de Plymouth, no condado de Devon, na Inglaterra, está em estado de alerta após três mortes suspeitas serem registradas em menos de 48 horas. Segundo informações da Polícia de Devon e Cornwall, dois homens, com idades entre 20 e 30 anos, foram encontrados mortos em uma residência na Avenida Welbeck no sábado (7/6), enquanto um terceiro, com idade entre 30 e 40 anos, foi localizado sem vida no domingo (8/6), em um imóvel na North Road East. As autoridades acreditam que os três casos estejam conectados ao uso de comprimidos azuis vendidos como Valium, mas que podem conter substâncias desconhecidas e potencialmente fatais.

De acordo com a BBC, a inspetora Michelle Dunn afirmou que as mortes são tratadas como "relacionadas e inexplicáveis" e que a investigação segue em andamento. "Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossas agências parceiras para apurar completamente os fatos", disse Dunn.

A Prefeitura de Plymouth, por meio do diretor de saúde pública, professor Steve Maddern, emitiu um alerta à população. "Estamos muito preocupados com esses comprimidos. Eles podem parecer Valium, porém podem estar contaminados com outras substâncias perigosas. Qualquer perda de vida é uma tragédia, e queremos evitar mais mortes", destacou Maddern.

O professor alertou ainda que os comprimidos suspeitos foram vendidos em cartelas com inscrições em árabe, o que pode indicar origem ilegal. As substâncias presentes estão sendo analisadas, mas os resultados laboratoriais ainda não foram divulgados. Enquanto isso, as autoridades recomendam fortemente que ninguém consuma tais comprimidos e que qualquer pessoa em posse deles descarte-os com segurança.

A instituição de caridade Harbour também se pronunciou, recomendando que usuários que tenham consumido substâncias suspeitas carreguem Naloxona, um antídoto usado em casos de overdose por opioides. “Você pode precisar de várias doses. Certifique-se de ter Naloxona suficiente e que as pessoas ao seu redor saibam usá-la”, orientou a organização.

As famílias das vítimas já foram notificadas, porém a identificação formal ainda está em curso. A polícia pede que testemunhas ou qualquer pessoa com informações relevantes colaborem com a investigação.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata