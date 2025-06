Três mortos em vários ataques de guerrilheiros na Colômbia

Três pessoas morreram, nesta terça-feira (10), em 16 ataques de guerrilheiros que lançaram disparos, drones e explodiram carros-bomba no sudoeste da Colômbia, informaram autoridades.

A região é reduto de dissidentes do extinto grupo guerrilheiro Farc, em guerra com o governo do presidente Gustavo Petro.

Os ataques ocorreram após um atentado no sábado em Bogotá contra o senador e pré-candidato presidencial Miguel Uribe, ferido por três tiros.

O político de 39 anos recebe tratamento intensivo em uma clínica na capital e seu estado de saúde é estável, mas crítico, segundo médicos.

O general Carlos Triana, superintendente da Polícia Nacional, disse que ataques "indiscriminados" foram registrados nos departamentos de Valle del Cauca e Cauca.

Em declarações à rádio La FM, Triana afirmou que dois agentes e um civil morreram. A polícia registrou pelo menos três feridos.

Um dos policiais mortos estava em Cali, a terceira maior cidade da Colômbia, onde os ataques tiveram as delegacias como alvo.

Os outros ocorreram em municípios como Jamundí, na vizinha Cali, Corinto e em Buenaventura, o mais importante porto colombiano no Pacífico.

Na maioria dos ataques, foram registrados apenas danos materiais até o momento.

- "Insanos" -

Os atos marcam o aniversário da morte, pela polícia em 2022, do guerrilheiro conhecido como Mayimbú disse o general Triana, que descreveu os eventos como "insanos".

Um fotógrafo da AFP em Corinto viu um carro destruído em frente a um estabelecimento comercial com danos estruturais.

Os rebeldes que operam no sudoeste do país seguem ordens do principal líder dissidente do país, conhecido como Iván Mordisco.

Nomeado Estado-Maior Central (EMC), o grupo frequentemente ataca policiais e a população, especialmente nesta região e na Amazônia. Também controla plantações de folha de coca, o principal componente da cocaína, em Cauca e no Vale do Cauca.

Autoridades declararam recentemente que estão perto de localizar Mordisco, que aparentemente está se deslocando pela Amazônia após ser ferido em uma operação do exército.

Acredita-se que ele esteja usando os ataques para distrair os militares.

Petro compara esse guerrilheiro e traficante de drogas ao lendário chefão da cocaína Pablo Escobar.

Sua organização participou dos diálogos de paz com o presidente de esquerda, mas em abril de 2024, Mordisco abandonou as negociações.

