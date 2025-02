O anticoncepcional é a cura para a endometriose?

Para esclarecer essas questões, Patrick Bellelis, ginecologista especializado em endometriose e colaborador do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, responde às principais dúvidas relacionadas ao tratamento de endometriose com anticoncepcionais. Confira:

1. O anticoncepcional cura a endometriose?

Embora não curem a endometriose, os contraceptivos podem desempenhar um grande papel no controle dos sintomas. Estimulado pelo hormônio estrógeno, o endométrio reveste o útero e se desenvolve todos os meses, preparando o órgão para uma possível gravidez. Quando ela não ocorre, esse resíduo é “descartado” através da menstruação. Na endometriose, esse tecido se forma fora da cavidade uterina, causando desconforto intenso e irregularidades menstruais — e é justamente nesse ponto que os hormônios sintéticos agem.

“A progesterona presente nos anticoncepcionais age em oposição ao estrógeno. Por isso, os contraceptivos são uma boa ferramenta para reduzir o crescimento e inflamação do endométrio fora do útero, aliviando a dor e, em alguns casos, diminuindo a progressão da doença”, afirma Patrick.

2. Todos os anticoncepcionais são igualmente eficazes para tratar a endometriose?

Hoje, no mercado, todos os anticoncepcionais têm progesterona em suas fórmulas e podem tratar a endometriose com eficácia. “Algumas vezes, esse método é recomendado para suprimir a menstruação, mas isso não altera a evolução da doença. É comum que optemos pela supressão da menstruação apenas para melhora da qualidade de vida da paciente", explica.

A escolha da pílula também deve levar em consideração a gravidade dos sintomas e as necessidades individuais.

3. Anticoncepcionais hormonais são seguros a longo prazo para mulheres com endometriose?

Sob a supervisão médica adequada, os anticoncepcionais hormonais são geralmente seguros para uso no longo prazo. No entanto, não são recomendados para mulheres com risco elevado de câncer de mama e trombose.

“É importante monitorar regularmente a paciente para avaliar a resposta ao tratamento e qualquer efeito colateral potencial. Cada uma pode responder de maneira diferente aos diferentes tipos de anticoncepcionais”, comenta Patrick.

4. Como os anticoncepcionais auxiliam no controle da endometriose?

Ao interromper o ciclo menstrual normal ou reduzir os níveis de estrogênio, os anticoncepcionais podem criar um ambiente menos favorável para o crescimento da endometriose. Além de aliviar a dor e reduzir a progressão da doença, eles ajudam a regular o ciclo menstrual e podem diminuir a formação de novos tecidos endometriais fora do útero.

“Por mais que os anticoncepcionais não sejam uma cura definitiva para a endometriose, eles são uma ferramenta para o manejo dos sintomas e a melhoria da qualidade de vida das pacientes. É essencial que mulheres com essa condição discutam suas opções com um ginecologista especializado para encontrar o tratamento mais adequado às suas necessidades.”