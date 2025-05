Princesa sofre acidente de moto, vai para a UTI e sobrevive por 'milagre'

A Princesa Maria Carolina de Bourbon-Duas Sicílias, de 21 anos, passou por um momento crítico e comoveu seus seguidores ao relatar nas redes sociais o grave acidente de moto que sofreu em Mônaco.

A jovem aristocrata italiana, que também detém os títulos de Duquesa de Calábria e Duquesa de Palermo, bateu a cabeça contra uma parede enquanto pilotava uma motocicleta, foi levada em estado grave para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e precisou ser reanimada. Ela classificou sua sobrevivência como "um milagre".

Segundo o jornal britânico The Independent, o acidente ocorreu poucos dias após sua participação no Grande Prêmio de Mônaco e semanas depois de sua aparição no Festival de Cannes. A princesa publicou uma sequência de fotos em que aparece em uma cama hospitalar e compartilhou um relato emocionante sobre a experiência de quase morte.

Maria Carolina de Bourbon-Duas Sicílias aproveitou o depoimento para fazer um apelo pela segurança no trânsito, especialmente entre motociclistas Reprodução/Redes Sociais

"Bati com a cabeça em uma parede enquanto pilotava uma motocicleta e acabei na reanimação da UTI. Sobreviver a isso foi nada menos que um milagre. Tive muita sorte de estar viva", escreveu.

Ela aproveitou o depoimento para fazer um apelo pela segurança no trânsito, especialmente entre motociclistas: "As motos são potentes e emocionantes, mas também implacáveis. Por favor, usem toda a proteção possível - o meu capacete salvou minha vida".

Maria Carolina também agradeceu aos profissionais do Centre Hospitalier Princesse Grace, em Monte Carlo, e às equipes de emergência que prestaram socorro imediato no local do acidente. "As ações rápidas e decisivas dos socorristas fizeram toda a diferença", disse.

Apesar do susto, a princesa se recupera bem e tem usado sua experiência para conscientizar sobre os riscos do trânsito e a importância do uso de equipamentos de segurança. Sua última aparição pública antes do acidente foi em Cannes, no dia 15 de maio. Desde então, o foco tem sido sua recuperação e a valorização da vida. "Foi uma experiência transformadora. A vida é frágil e preciosa", declarou.

Com forte presença nas redes sociais, onde soma mais de 170 mil seguidores, a princesa se destaca também como influenciadora, modelo e ativista Reprodução/Redes Sociais

Um rosto jovem da realeza europeia

Nascida em 23 de junho de 2003, Maria Carolina é filha do Príncipe Carlo, Duque de Castro - um dos chefes da Casa Real das Duas Sicílias - e da socialite italiana Camilla Crociani.

Educada entre Roma, Paris e Monte Carlo, a princesa teve formação internacional, estudando em instituições como a Universidade Internacional de Mônaco, Harvard e o Instituto Marangoni.

Com forte presença nas redes sociais, onde soma mais de 170 mil seguidores, ela se destaca também como influenciadora, modelo e ativista. Já desfilou para marcas de luxo como Louis Vuitton, Chopard e Pucci, além de participar de causas ambientais e humanitárias, como o Passion Sea Project, Cruz Vermelha e WWF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fluente em seis idiomas, foi apresentada oficialmente à sociedade no Bal des Débutantes de Paris, em 2019. No último verão europeu, celebrou seu aniversário de 21 anos com uma festa luxuosa na Sardenha, com direito a bolo de quatro andares, fogos de artifício e um aquário com peixes exóticos.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino