Por que a idade mínima de aposentadoria na Dinamarca é a maior da Europa

Setenta anos. A partir de 2040, esta será a idade com que os trabalhadores na Dinamarca poderão se aposentar. Nessa quinta-feira (22/05), o Parlamento dinamarquês aprovou uma lei que transformou sua idade mínima de aposentadoria na mais alta da Europa.

Desde 2006, o país europeu vinculava a idade oficial de aposentadoria à expectativa de vida média da população. Esse valor é revisto a cada cinco anos. Atualmente, está em 67 anos, mas esse mínimo subirá para 68 em 2030 e para 69 em 2035.

No entanto, a nova medida aprovada no Parlamento agora aplica a idade mínima de 70 anos a todas as pessoas nascidas após 31 de dezembro de 1970. A nova lei passou pelo Legislativo na quinta-feira (22/5), com 81 votos a favor e 21 votos contra.

Porém, a primeira-ministra social-democrata Mette Frederiksen já havia dito no ano passado que o modelo de reajuste da idade mínima a partir da expectativa de vida seria renegociado em algum momento.

"Não acreditamos mais que a idade de aposentadoria deva ser aumentada automaticamente", disse ela, acrescentando que, aos olhos de seu partido, "você não pode continuar dizendo que as pessoas precisam trabalhar mais um ano".

Mudança "irracional"

Tommas Jensen, um carpinteiro de 47 anos, disse à imprensa dinamarquesa que a mudança era "irracional". "Estamos trabalhando, trabalhando e trabalhando, mas não podemos continuar", disse.

Ele acrescentou que a situação pode ser diferente para aqueles com empregos administrativos, mas que trabalhadores operários com profissões fisicamente exigentes achariam as mudanças difíceis. "Eu paguei meus impostos toda a minha vida. Também deve haver tempo para estar com os filhos e netos", disse Jensen ao DK.

Protestos apoiados por sindicatos contra o aumento da idade de aposentadoria ocorreram em Copenhague nas últimas semanas.

Antes da votação de quinta-feira, Jesper Ettrup Rasmussen, presidente de uma confederação sindical dinamarquesa, disse que a proposta de aumentar a idade de aposentadoria era "completamente injusta". "A Dinamarca tem uma economia saudável e ainda tem a maior idade de aposentadoria da UE", disse. "Uma idade de aposentadoria mais alta significa que [as pessoas] perderão o direito a uma vida digna na terceira idade."

Aposentadoria na Europa

As idades de aposentadoria na Europa variam. Muitos governos aumentaram a idade de aposentadoria nos últimos anos para refletir uma maior expectativa de vida e combater os déficits orçamentários.

Na Suécia, a idade mais precoce com que os indivíduos podem começar a solicitar benefícios de pensão é 63.

A idade padrão de aposentadoria na Itália é 67 anos, embora, como no caso da Dinamarca, também esteja sujeita a ajustes com base nas estimativas da expectativa de vida e possa aumentar em 2026.

No Reino Unido, as pessoas nascidas entre 6 de outubro de 1954 e 5 de abril de 1960 começam a receber sua pensão aos 66 anos. Mas para as pessoas nascidas após essa data, a idade de aposentadoria do Estado aumentará gradualmente.

E na França, uma lei foi aprovada em 2023 que aumentou a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. A mudança altamente impopular gerou protestos e tumultos e teve que ser aprovada no Parlamento pelo presidente Emmanuel Macron sem votação.

Panorama na América do Sul

Na América Latina, os sistemas previdenciários também passaram por ajustes nos últimos anos.

Em 2019, o Brasil aprovou uma reforma que aumentou a idade de aposentadoria. Com isso, mulheres podem se aposentar com idade mínima de 62 anos e o mínimo de 15 anos de contribuição, e homens com 65 anos de idade e 20 de contribuição.

Em 2022, o Uruguai também aprovou uma reforma em seu sistema previdenciário, que aumentou progressivamente a idade de aposentadoria de 60 para 65 anos para todos os nascidos em 1977, de acordo com o site do Ministério da Economia do país sul-americano. Em outubro passado, foi realizado um referendo para tentar anular a mudança, mas 61% dos eleitores a apoiaram.

Sessenta e cinco anos é a idade máxima de aposentadoria na região e, entre os países que a preveem em sua legislação, estão Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Peru e Honduras. Isso no caso dos homens.

No entanto, Costa Rica, México e Peru também exigem isso para mulheres que buscam se aposentar.

Na Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, República Dominicana, Panamá e Nicarágua, a idade de aposentadoria varia entre 58 e 62 anos para homens e entre 55 e 60 anos para mulheres, segundo a Bloomberg.

Em contraste, Bolívia, El Salvador e Venezuela estão entre os países onde os trabalhadores podem se aposentar mais cedo.

As mulheres bolivianas podem se aposentar aos 50 anos, enquanto as salvadorenhas e venezuelanas podem se aposentar aos 55, segundo dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) das Nações Unidas.

No entanto, uma das maiores preocupações da CEPAL é a precariedade dos sistemas de aposentadoria da região, que não conseguem garantir aos ex-trabalhadores pensões suficientes para cobrir suas necessidades básicas.

Um exemplo disso é a Venezuela, onde as pensões mal equivalem a pouco mais de US$ 1 por mês.