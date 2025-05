Família de mulher que morreu em viagem recebe informação surreal

Uma viagem de férias em família terminou em tragédia para Beth Martin, de 28 anos, cuja morte súbita na Turquia levantou suspeitas de negligência médica e tratamento indevido.

Natural de Portsmouth, no Reino Unido, Beth faleceu dias após apresentar sintomas durante o voo. Agora, sua família enfrenta não apenas o luto, mas uma série de perguntas sem resposta, agravadas pela revelação chocante de que seu coração foi removido após a morte, sem consentimento.

De acordo com o portal britânico Daily Mail, Beth viajou no fim de abril com o marido, Luke Martin, e os filhos pequenos, Elouise e Tommy, para uma viagem de férias.

Sentindo-se mal ainda durante o voo, acreditava estar com intoxicação alimentar. Contudo, seu estado piorou rapidamente, culminando em internação em um hospital turco, onde a família alega que ela foi tratada de forma invasiva e confusa. Dois dias depois, ela estava morta.

O choque aumentou quando, ao retornar ao Reino Unido, uma autópsia revelou que seu coração havia sido retirado, sem qualquer explicação formal.

A indignação tomou conta dos familiares, que agora buscam justiça e esclarecimentos sobre os procedimentos realizados no hospital turco - atualmente sob investigação.

Devastado, o marido, Luke Martin, relatou que, além de enfrentar acusações infundadas de envenenamento por parte das autoridades locais, teve que suportar o trauma de informar aos filhos que a mãe deles não voltaria para casa.

"Foi a pior semana da minha vida", declarou. "Perdi minha esposa, meus filhos perderam a mãe. Perdi a peça mais importante da minha vida".

A dor levou familiares e amigos a mobilizarem uma campanha on-line que já arrecadou mais de £200.000 (cerca de R$ 1,5 milhão), com o objetivo de buscar respostas e apoio legal.

A família também questiona se houve falha médica ao não se identificar um possível problema cardíaco ou a administração de penicilina, à qual Beth era alérgica.

Enquanto aguardam o resultado de um inquérito do legista - previsto para daqui a seis meses -, eles tentam reconstruir suas vidas em meio à dor e à incerteza.

"A dor de não saber por que isso aconteceu é tão grande quanto a perda", disse Luke. "Mas precisamos entender. Precisamos ter paz".

A campanha continua a mobilizar doações e solidariedade em nome de Beth. "Abrace mais forte quem você ama. Tire fotos, diga que ama. Pode ser a última vez", escreveu Luke em uma homenagem.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino