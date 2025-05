Conheça os 30 melhores países para visitar em 2025; Brasil está fora

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A revista de negócios e economia Forbes Portugal publicou, na semana passada, uma lista com os 30 melhores países para visitar em 2025, destacando destinos que combinam beleza natural, riqueza cultural, gastronomia de excelência e experiências únicas. A seleção desses destinos foi realizada pela plataforma de seguros HelloSafe, que avaliou os países levando em conta diversos critérios, entre eles a segurança, o custo e destinos que são preservados do turismo em massa, autênticos e acessíveis.







De acordo com essa análise, no pódio das três primeiras colocações, a Albânia (Europa) foi considerada o melhor destino para 2025, obtendo uma pontuação de 75,8 no ranking. O vale preservado de Theth, localizado no coração dos Alpes albaneses, é um dos principais atrativos a serem visitados, especialmente entre maio e setembro. A Colômbia (América do Sul) ficou em segundo lugar, com 72,2 pontos, enquanto Laos (Sudeste Asiático) conquistou a terceira posição, com 71,9 pontos.

A análise ressalta as paisagens montanhosas da Albânia, as vibrantes cores de Cartagena, na Colômbia, os templos dourados e as beiras do rio Mekong, em Laos, além do paraíso de El Salvador, entre muitos outros.

Portugal ocupa a última posição no ranking global, com 64,3 pontos. O Brasil está fora da lista. Entre outros países da América Latina, El Savador ficou em 4º, Guatemala em 10º, Porto Rico em 13º e o Uruguai na 15ª posição. Conheça um pouco do TOP 3:

Albânia: a joia do Adriático que conquista o mundo

Em 28 de novembro é celebrado anualmente o Dia Nacional da Albânia, comemorando a independência do país, proclamada por Ismail Qemali em 1912. O dia também remonta à primeira libertação da Albânia, em 1443, comandada pelo herói nacional, Skanderbeg. Youtube/Drone Snap Ele, que liderou a resistência contra o Império Otomano, conquistando a liberdade para os albaneses por um período significativo, é um símbolo do orgulho nacional, representando a mais que secular luta contra os otomanos. RunofRussian1/Wikimedia Commons Saiba, então, um pouco mais da história e das atrações deste incrível país da Península Balcânica. A Albânia é conhecida como o "País das Águias" devido ao seu nome em albanês: Shqipëri (ou Shqipëria), que significa literalmente "Terra das Águias". Youtube/World Wild Hearts A Albânia tem 3 milhões de habitantes e uma extensão territorial de 28 mil km². Montanhosa e com paisagens espetaculares, a Albânia tem as costas banhadas pelo Mar Adriático e Jônico. Youtube/World Wild Hearts Sua história remonta aos tempos da Ilíria, com o nome da Albânia surgindo por volta de 100 a.C. com a tribo Albanoi, conforme registrado por Ptolomeu, o geógrafo grego. Theodor de Bry/Wikimedia Commons A Albânia foi, ao longo dos séculos, influenciada por várias culturas, incluindo a romana, bizantina e, mais tarde, o Império Otomano, que dominou o país por séculos. Youtube/Exploropia Durante a Idade Média, Veneza controlou os principais portos albaneses, como Durazzo e Scutari, enquanto os otomanos expandiram seu domínio para o interior. Youtube/M Travel Vlog - Balkans Ao longo dos séculos, a população albanesa experimentou uma conversão em massa ao Islã, sendo que hoje dois terços da população são muçulmanos, com os demais sendo ortodoxos ou católicos. Youtube/iG O herói nacional Skanderbeg, que se destacou por sua luta contra o domínio otomano, é central na história da Albânia. Após desertar das forças otomanas em 1443, Skanderbeg proclamou-se soberano dos albaneses e resistiu com bravura até sua morte em 1468. Youtube/Flags Of The World Embora sua morte tenha marcado o fim da resistência organizada, o espírito de luta e autonomia dos albaneses continuou. Youtube/World Wild Hearts Séculos depois, a independência da Albânia foi consolidada em 1912, mas as disputas territoriais com os países vizinhos, como a Sérvia, Montenegro, Bulgária e Grécia, resultaram em grandes perdas territoriais, com a anexação do Kosovo pela Sérvia. Reprodução/ Davidsbeenhere Apesar disso, a Albânia foi reconhecida como um estado independente pelas potências europeias em 1919, após a Primeira Guerra Mundial. Domínio público Durante a Segunda Guerra Mundial, a Albânia foi ocupada pela Itália e, posteriormente, pela Alemanha, mas após a guerra, passou a ser uma República Popular, adotando um regime comunista sob o governo de Enver Hoxha, que governou com mão de ferro até sua morte em 1985. Domínio público Hoxha implementou uma política de isolamento radical, com paranoia sobre possíveis invasões e a construção de mais de 170 mil bunkers no país. Esse período de opressão e pobreza deixou marcas profundas, mas também levou à criação de uma identidade nacional resistente. Fingalo wikimedia commons Após a queda do regime comunista nos anos 1990, a Albânia passou por uma transição política, aproximando-se de organizações internacionais, como a OTAN, à qual aderiu em 2009. Youtube/Drone Snap No campo do turismo, a Albânia tem se tornado um destino crescente, com sua capital Tirana passando por uma renovação significativa desde os anos 2000. O ex-prefeito da cidade, Edi Rama, que também é artista, liderou um movimento de embelezamento da cidade, transformando prédios cinzentos da era comunista em obras vibrantes de arte pública. Youtube/Exploropia Tirana agora é uma cidade com uma atmosfera energética, onde a arte e a história se encontram, incluindo museus como os "Bunk'Art", que ocupam antigos bunkers e são dedicados à história recente da Albânia. Instagram/@bunkart2 Além da capital, a Albânia oferece uma rica herança histórica, com locais como os antigos sítios ilírios e romanos, além de lindas paisagens naturais. Os albaneses são conhecidos por seu acolhimento caloroso, o que torna a visita ao país ainda mais agradável. Youtube/Exploropia O litoral albanês é uma das principais atrações turísticas, com suas praias e águas cristalinas ao longo do Adriático e Jônico, além das montanhas que convidam para atividades ao ar livre, como caminhadas e esportes aquáticos. Youtube/Kristi Travel Escape O Parque Nacional de Llogara, as Ruínas de Butrint (Patrimônio Mundial da UNESCO) e a cidade costeira de Saranda são apenas algumas das maravilhas naturais e históricas que atraem turistas de todo o mundo. Youtube/Albania by Drone 4K Localizada no sul da Albânia, Saranda é uma cidade famosa por suas belas praias e proximidade com o Parque Arqueológico de Butrint, um Patrimônio Mundial da UNESCO. Youtube/World Wild Hearts Embora não seja uma praia, o Llogara Pass merece destaque. Localizado entre as montanhas e o mar, oferece vistas panorâmicas deslumbrantes da costa jônica. O país é um destino popular para caminhadas e passeios de carro, com várias trilhas e oportunidades para admirar a natureza. Youtube/Paul Kopytsya A gastronomia albanesa é outra atração para os visitantes, com pratos típicos que refletem a diversidade cultural do país, combinando influências mediterrâneas e orientais. Youtube/Sou Mochileiro Apesar de ser uma nação pequena, a Albânia tem um grande potencial turístico, com uma mistura única de história, cultura, paisagens naturais e modernidade. Youtube/World Wild Hearts O país está se reinventando, aproveitando seu passado tumultuado para construir um futuro promissor. Apesar de ainda enfrentar desafios econÃŽmicos, sendo uma das nações mais pobres da Europa. Youtube/ World Wild Hearts Com sua crescente integração no cenário internacional e uma economia em desenvolvimento, porém, a Albânia continua a se afirmar como um destino turístico fascinante e um símbolo de resistência e renovação. Youtube/Kristi Travel Escape Voltar Próximo

A Albânia, eleita pela Forbes Portugal como o melhor destino para visitar em 2025, é uma surpresa encantadora que combina paisagens deslumbrantes, história rica e preços acessíveis. Situada na costa do Mar Adriático, na Península Balcânica, este pequeno país europeu tem emergido como uma alternativa vibrante aos destinos mediterrâneos mais saturados, como Grécia e Croácia. Com praias intocadas, montanhas imponentes e uma cultura acolhedora, a Albânia promete experiências inesquecíveis para viajantes que buscam autenticidade.

Por que visitar em 2025?

A Albânia lidera o ranking devido ao seu custo-benefício imbatível e à crescente infraestrutura turística. Tirana, a capital, é um mosaico de cores e história, com praças animadas como a Skanderbeg, o Museu Bunk’Art, que explora o passado comunista, e cafés modernos que refletem a energia jovem do país. A Riviera Albanesa, com vilarejos como Himara e Ksamil, oferece praias de águas cristalinas comparáveis às Maldivas, mas a preços muito mais acessíveis — uma refeição para dois custa, em média, €20. Sítios arqueológicos como Butrint, Patrimônio Mundial da UNESCO, e cidades históricas como Gjirokastër, com suas casas de pedra, atraem amantes da história.

Destaques

Natureza: As praias de Dhermi e o Parque Nacional de Llogara, com trilhas entre montanhas e vistas para o mar.

Cultura: Festivais folclóricos e a culinária albanesa, com pratos como byrek (massa folhada recheada) e tave kosi (cordeiro com iogurte).

Aventura: Rafting no Rio Vjosa, um dos últimos rios selvagens da Europa.

Sustentabilidade: O governo incentiva o ecoturismo, com pousadas familiares e iniciativas de preservação.

Dicas práticas

A primavera (março a maio) e o outono (setembro a outubro) são ideais para evitar multidões. A Albânia é acessível sem visto para brasileiros, e voos diretos de capitais europeias facilitam a chegada. A hospitalidade local, com 78% de avaliações positivas em plataformas de viagem, garante uma experiência acolhedora. Para 2025, a Albânia é o destino perfeito para quem busca beleza, cultura e economia.





Colômbia: ritmo, natureza e cultura em ascensão

Para alguns, a Colômbia é sinônimo de cartéis de drogas e narcotraficantes. No entanto, o país vai muito além da forte presença de Pablo Escobar nos anos 80 e 90 e tem belezas que orgulham a população. Divulgação Localizada ao norte da América do Sul, a Colômbia faz fronteira com cinco países, inclusive, o Brasil, no Amazonas. Sendo banhada pelo Mar do Caribe ao norte e pelo Oceano Pacífico ao oeste. O clima é predominantemente Equatorial, e por localizar-se próximo a linha do equador, o clima é constante o ano inteiro. Imagem de German Rojas por Pixabay Com uma população de mais de 47 milhões de pessoas, a Colômbia tem a 28ª maior população do mundo e a segunda maior da América do Sul, depois do Brasil. É o segundo país mais populoso com a língua espanhola como idioma oficial, atrás somente do México. Facebook Sofitel Legend Santa Clara Cartagena Bogotá, a capital, possui pontos de referência da era colonial, como a sala de espetáculos de estilo neoclássico, Teatro Colón, e a Iglesia de San Francisco, do século XVII. Além de museus populares, incluindo o Museo Botero, que exibe arte de Fernando Botero, e o Museo del Oro, que exibe peças em ouro pré-colombianas. Imagem de German Rojas por Pixabay Terceira capital mais alta do mundo, a mais de 2.600 metros acima do mar, Bogotá é cosmopolita, tem mais de 7 milhões de habitantes e é o centro administrativo e cultural do país. Tem restaurantes, museus, centros comerciais, eventos de arte e vida noturna agitada. Flickr Roberto Fresco Cartagena é uma cidade portuária na costa caribenha da Colômbia. Ela fica à beira-mar, possui clima tropical e tem praias muito procuradas. Também tem a ilha de Barú, com praias de areias brancas e palmeiras, e as ilhas do Rosário, conhecidas por seus recifes de corais, podem ser acessadas de barco. Imagem de neufal54 por Pixabay Cidade mais rica da Colômbia, Medellin é conhecida como "eterna primavera" devido ao seu clima ameno, recebe a famosa Festa das Flores anual. Ela é colorida e tem uma alma popular e antiga, com um toque artístico, graças aos museus e esculturas de Fernando Botero, um dos mais importantes artistas colombianos. Juan Felipe Villegas/Wikimédia Commons Santa Marta, situada na baía de mesmo nome, é um dos principais destinos turísticos do Caribe colombiano. Tem a localização entre a Sierra Nevada de Santa Marta, com os picos mais altos do país, e o Mar do Caribe. Imagem de NEHEMIAS GOMEZ FOTOGRAFIA por Pexels Capital da Salsa, Cali é um destino que ganhou fama internacional em razão da sua vida cultural ativa, ritmos envolventes e gastronomia saborosa. Está situada entre a cordilheira ocidental e a cordilheira central dos Andes, nas margens do rio Cauca. Creative Commons Com 19.256 hectares, o Parque Nacional Natural de Tayrona conta com 34 praias banhadas, sendo seis delas com o mar mais calmo, como Bahia Caoncha, Cañaveral, Arecifes, etc. Felipe Restrepo Acosta/Wikimédia Commons A cidade mais colorida da Colômbia, Guatapé é uma espécie de Búzios, com ilhas. O local é merecidamente famoso por duas atrações: os zócalos e a Piedra del Peñol. É chamada de “Pueblo de Zócalos”, um apelido justificado porque todas as casinhas do centro histórico têm pinturas coloridas nas fachadas. Imagem de German Rojas por Pixabay Um dos principais destinos turísticos do país, Salento é representada pelas plantações de café, com as fazendas e o Valle de Cocora. A produção deste alimento, atualmente, envolve nada menos que meio milhão de agricultores e permanece como uma das principais atividades econômicas do país. BERNARD GAGNON/Wikimédia Commons Ilhas do Rosário: O arquipélago é formado por 27 ilhas de características e tamanhos diferentes, algumas são desertas e preservadas, outras possuem a estrutura de Beach Clubs e Resorts que recebem os turistas para um Day Use ou pasadia. Flickr Rota dos Miradouros A Plaza Botero é um pequeno parque ao ar livre que reúne 13 esculturas do famoso artista colombiano Fernando Botero. É um dos principais passeios de Medellin e está entre as estações de metrô San Antonio e Prado. Flickr Jonathan Hood Fundada em 1533, Cartagena foi um importante porto comercial, o que a tornou desde o início muito visada por piratas e estrangeiros que queriam toma-lá. Para evitar invasões, o Rei Filipe II ordenou a construção de uma grande muralha ao redor do que hoje conhecemos como cidade murada. Flickr Elias Rovielo Buriticá 200 ou "Cidade Perdida! é uma jazida arqueológica colombiana situada na Serra Nevada de Santa Marta, no vale médio do rio Buriticá, entre 500 e 2 mil metros de altitude. Nela, existem cerca de 32 ruínas arqueológicas localizadas em diferentes níveis de altitude e com uma intrincada infraestrutura lítica devido ao escarpado do terreno. Flickr Carlo Taglia Considerado por muitos como “o rio mais bonito do mundo”, Caño Cristales, também conhecido como o “Rio de 5 Cores”, no município de La Macarena. A mistura de cores acontece nas transições das estações seca e chuvosa e conta com a presença de plantas e algas. Mario Carvajal /Wikimedia Commons San Andrés tem cerca de 26 quilômetros quadrados de terra rodeado do chamado "mar de sete cores" , sendo uma autêntica ilha do Caribe. É um destino acessível e democrático, com poucas hospedagens de luxo, que unem turistas e moradores locais. Flickr Andres Garzon Santuário de Las Lajas: Uma das igrejas mais bonitas do mundo. Além dela, há um museu, uma capela, praças, passarelas e mirantes e quedas d’água, cachoeiras naturais e uma trilha que leva até o rio Guaitara. Diego Delso /Wikimedia Commons Carnaval de Barranquilla: A festa é uma manifestação que mistura elementos das culturas europeia, africana e indígena. conta com personagens, danças e carros alegóricos. Um desfile com foliões fantasiados e a presença de personagens típicos como Marioondas, Rei Momo, Maria Moñitas e o Homem Caimán. Alex22Ortega/Wikimédia Commons Medellín é considerada a Cidade da Eterna Primavera, sendo um lugar privilegiado para o cultivo de flores. Todos os anos no começo do mês de agosto o local se enche de cores para a Feira das Flores, que foi criada em 1957 e tem o desfile de "silleteros", com agricultores produzindo arranjos florais. Reprodução/Facebook O Vale Cocora é uma região que abriga algumas das belezas naturais mais bonitas da Colômbia. Ele preserva verdes vales da zona cafeeira de café colombiano em Salento. Faz parte do Parque Nacional Natural Los Nevados e conta com uma infraestrutura básica de pequenos restaurantes, bares rústicos e cafés para turistas. Imagem de Makalu por Pixabay O Ouro Calima é um museu arqueológico dedicado à cultura Calima, localizado no centro histórico de Santiago de Cali, Colômbia. O local mostra as expressões artísticas e culturais das populações pré-hispânicas. Flickr Banco de la República O complexo religioso de La Merced é a própria fé de Santiago de Cali e para o visitante. Um lugar de imensa beleza pela simplicidade e cuidado com suas construções, que atrai turistas e também os olhares de moradores de outras cidades.. Flickr marplar Teatro Municipal Enrique Buenaventura tem estilo clássico italiano e é adornado por múltiplas obras de artistas nacionais e estrangeiros. O Salão Principal do teatro tem capacidade para 1018 espectadores. Desde a sua criação, teve em seu teto afrescos feitos pelo pintor bogotano formado na Itália Mauricio Ramelli Andreani, o mesmo que pintou os afrescos da Igreja de São Francisco. Flickr alex bedoya O Metrocable de Medellín é um sistema de teleférico que opera no município. É operado pela Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada (ETMVA). Composto por 4 linhas em operação, 13 estações e 10.7 km de extensão, serviu de inspiração para outros teleféricos na América do Sul, como o do Alemão. Imagem de Ulises Casaraz por Pixabay Considerado um dos autores mais importantes do século XX, o colombiano Gabriel García Márquez foi um dos escritores mais admirados e traduzidos no mundo, com mais de 40 milhões de livros vendidos em 36 idiomas. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1982. Wikimedia Commons Entre os artistas colombianos mais conhecidos do mundo está Shakira. Desde que despontou nos anos 90, a cantora era figurinha carimbada em programas de TV do Brasil. Ela nunca escondeu o carinho pelo povo brasileiro e já fez shows no país. Atualmente, segue como a artista de maior renome da Colômbia. Reprodução Instagram Maluma é líder entre os cantores latinos do sexo masculino no Instagram e tem feito muito sucesso com seu Reggaeton e o pop latino. Cantou com artistas brasileiros como Anitta, Lucas Lucco, entre outros, e também se encantou pelo Brasil. Instagram/@maluma J Balvin é colombiano, tem 37 anos e faz parte da realeza do reggaeton, a batida caribenha que vem ganhando o mundo desde os anos 2000. Balvin coleciona mais de 350 premiações em todo mundo com este ritmo que conquistou também muitos brasileiros como Anitta. Reprodução/@jbalvin Sofia Vergara é uma atriz, humorista, produtora, apresentadora de televisão, modelo e empresária colombiana, naturalizada norte-americana. Foi descoberta por um caça-talentos numa praia do Caribe colombiano e contratada como modelo para um comercial da Pepsi. Com o tempo, ganhou destaque como atriz e se consolidou na carreira. Instagram/@sofiavergara A culinária da Colômbia nasceu do sincretismo das comidas europeia, especialmente espanhola, já que foi colônia ibérica por muitos anos; da África, pois os africanos desembarcaram em seu litoral nos séculos XVII e XVIII para realizar trabalho escravo, trazendo, consequentemente, sua cultura, e principalmente indígena, população nativa das montanhas andinas. Instagram @alquimicocartagena Destaca-se o consumo de alimentos como mandioca e milho, além de peixes, frutas tropicais e sementes diversas. Além do café, que é um dos principais produtos da Colômbia e contribui para movimentar sua economia. Imagem de Diego por Pixabay A cultura colombiana tem como marca a forte musicalidade e a influência de populações tradicionais, como, por exemplo, os caribenhos, além dos grupos indígenas locais. O carnaval de Barranquilla é considerado a principal manifestação cultural do país. Imagem Grátis de Herney Gómez por Pixabay A Colômbia é uma democracia formada por um governo presidencialista. O principal líder político do país, o presidente, é escolhido por meio do voto direto da população para um mandato de quatro anos. Imagem de GRAPHICAL por Pixabay Voltar Próximo

A Colômbia, classificada entre os 30 melhores destinos para 2025 pela Forbes Portugal, é um país que pulsa com diversidade cultural, paisagens exuberantes e uma história em transformação. Longe dos estigmas do passado, a Colômbia se consolida como um dos destinos mais vibrantes da América Latina, oferecendo desde cidades históricas até florestas amazônicas e praias caribenhas. Em 2025, o país convida viajantes a descobrirem sua energia única.

Por que visitar em 2025?

A Colômbia combina acessibilidade com uma oferta turística que atende a todos os gostos. Medellín, conhecida como a “Cidade da Eterna Primavera”, surpreende com sua transformação urbana, museus como o de Antioquia e o animado bairro El Poblado. Cartagena, com seu centro histórico murado, declarado Patrimônio da UNESCO, encanta com casarões coloniais e o mar turquesa das Ilhas do Rosário. Bogotá, a capital, é um polo cultural com o Museu do Ouro e uma cena gastronômica em ascensão, enquanto o Eixo Cafeeiro, com suas fazendas de café, oferece uma imersão na cultura local.

Destaques

Natureza: A Amazônia colombiana, acessível por Leticia, e o Parque Nacional Tayrona, com praias cercadas por selva.

Cultura: O Carnaval de Barranquilla, um dos maiores do mundo, e a salsa de Cali, que atrai dançarinos globais.

Gastronomia: Pratos como arepas, bandeja paisa e o café colombiano, reconhecido mundialmente.

Aventura: Trekking na Cidade Perdida, uma trilha de 4 dias até ruínas pré-colombianas.

Dicas práticas

A Colômbia não exige visto para brasileiros (estadia até 90 dias), e voos diretos de São Paulo e Rio de Janeiro facilitam o acesso. A segurança melhorou significativamente, com 65% dos turistas relatando experiências seguras em 2024. Viajar entre abril e junho ou setembro e novembro evita a temporada de chuvas. A Colômbia é ideal para quem busca cultura vibrante, natureza intocada e hospitalidade calorosa.

Laos: O refúgio tranquilo do Sudeste Asiático

Laos, por exemplo, é o país mais bombardeado per capita do mundo devido à Guerra Secreta travada pelos EUA durante a Guerra do Vietnã. wikimedia commons Basile Morin

O Laos, outro destaque na lista da Forbes Portugal para 2025, é um destino que encanta pela serenidade, espiritualidade e beleza natural. Situado no coração do Sudeste Asiático, este país sem litoral oferece uma alternativa tranquila a vizinhos mais movimentados como Tailândia e Vietnã. Com templos dourados, vilarejos rurais e paisagens montanhosas, o Laos é perfeito para quem busca imersão cultural e ecoturismo.

Por que visitar em 2025?

O Laos destaca-se pela autenticidade e pelo turismo sustentável. Luang Prabang, Patrimônio Mundial da UNESCO, é o coração cultural do país, com templos como Wat Xieng Thong e a cerimônia diária de doação de esmolas aos monges budistas. Vientiane, a capital, combina charme colonial com templos como Pha That Luang, o símbolo nacional. As Quatro Mil Ilhas, no Rio Mekong, oferecem relaxamento em meio a cachoeiras e vilarejos flutuantes, enquanto o norte, com áreas como Luang Namtha, é ideal para trilhas e experiências com comunidades locais.

Destaques

Cultura: A espiritualidade budista, com festivais como o Boun Ok Phansa, que ilumina o Mekong com barcos de velas.

Natureza: As cachoeiras de Kuang Si, com piscinas naturais, e a Caverna de Pak Ou, repleta de estátuas de Buda.

Ecoturismo: Projetos comunitários em vilarejos como Ban Nalan, onde turistas participam de atividades agrícolas.

Gastronomia: Pratos como laap (salada de carne picada) e arroz pegajoso, acompanhados de cerveja Lao.

Dicas práticas

Brasileiros precisam de visto para o Laos, obtido na chegada ou em embaixadas. A melhor época para visitar é de novembro a fevereiro, durante a estação seca. A infraestrutura turística é simples, mas a hospitalidade local compensa, com 80% dos visitantes elogiando a autenticidade do destino. O Laos é ideal para viajantes que buscam tranquilidade, cultura e conexão com a natureza.















Conheça a seguir a lista completa, segundo a análise da HelloSafe.

Posição País Pontuação

1 Albânia 75,8

2 Colômbia 72,2

3 Laos 71,9

4 El Salvador 71,8

5 Sérvia 70,7

6 Arábia Saudita 70,3

7 Cazaquistão 69,8

8 Butão 69,2

9 Bahrein 69,1

10 Guatemala 68,6

11 Mongólia 68,5

12 Arménia 68,3

13 Porto Rico 68,2

14 Gana 67,6

15 Uruguai 67

16 Andorra 67

17 Tanzânia 66,9

18 Samoa 66,8

19 Moldávia 66,5

20 Sri Lanka 66,4

21 Uzbequistão 66

22 Eslovénia 66

23 Malta 65,9

24 Catar 65,5

25 Etiópia 65,5

26 Ruanda 65,1

27 Marrocos 64,8

28 Geórgia 64,6

29 Tunísia 64,4

30 Portugal 64,3