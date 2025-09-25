Gato é salvo por soldados na guerra da Ucrânia; veja outras histórias

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O gatinho Prapor (apelido comum para "subtenente") tornou-se um símbolo poderoso da resiliência em meio à guerra da Ucrânia. Ele foi resgatado por soldados da 13ª Brigada Kahrtia, que usaram um robô terrestre não tripulado, o mesmo usado para transportar suprimentos e evacuar feridos, depois de o felino passar meses nas trincheiras.

A decisão de evacuar Prapor veio após ele sofrer uma concussão e demonstrar sinais claros de estresse com os bombardeios constantes. O soldado Zhuk, que coordenou o resgate, relatou que os militares garantiam a alimentação do gato, "às vezes, eles não tinham comida suficiente para si mesmos, mas ainda assim alimentavam o gato."

Agora, Prapor passa por reabilitação e deve ser adotado pelos soldados. "Ele merece receber o status de combatente. Passou muitos meses na linha de frente e merece ser elogiado e recompensado", brincou um oficial, destacando que essa missão de resgate de uma única vida inocente é apenas uma pequena parte de uma batalha muito maior: a de salvar os milhares de animais abandonados ou feridos em meio ao conflito.

A história de Prapor é apenas um vislumbre da imensa rede de resgate e reabilitação de animais que se formou na Ucrânia, onde civis e militares arriscam a vida diariamente para salvar companheiros de quatro patas presos na zona de conflito.

Abrigo e centro de terapia

Enquanto o gatinho militar se recupera, na devastada cidade de Kharkiv, centenas de felinos resgatados encontram refúgio no abrigo "Pequeno Príncipe". Mais do que um lar temporário, o local, supervisionado pelo Animal Rescue Kharkiv, se tornou um centro de ajuda mútua: os gatos ajudam as pessoas, e as pessoas ajudam os gatos.

No abrigo, que também resgata peixes de aquário e outros animais, cerca de 90% dos gatos são animais de estimação abandonados ou assustados por explosões. Eles reagem a dias de terror com medo e depressão, muitos se recusando a comer ou beber.

"Vemos como a interação com as pessoas as ajuda a se recuperar, a reconquistar a confiança e a redescobrir a vontade de viver", explicou Yaryna Vintoniuk, representante da organização, à agência de notícias EFE.

O vínculo é tão profundo que até os gatos ajudam uns aos outros. É o caso de Nastia, que chegou com parte do crânio destruída por uma explosão. Após ser salva pela veterinária Diana Galilova, Nastia se tornou uma cuidadora, consolando e abraçando outro gato que perdeu as duas patas dianteiras.

Vintoniuk, que perdeu um tio na linha de frente, é um dos voluntários no abrigo. Ele definiu o trabalho como uma "batalha para preservar nossa humanidade".

De estudante a heroína animal

Krystina viralizou resgatando animais em meio ao conflito Redes sociais

Ainda mais perto do perigo, uma mulher identificada apenas como Krystina personifica a bravura civil. Ex-estudante de arquitetura, ela dedica sua vida a salvar animais, transformando uma propriedade danificada em Podilsk no abrigo Under the Sun.

O trabalho de Krystina não se limita a receber animais. Ela realiza missões de resgate que a levam diretamente a zonas de guerra ativas. Enquanto bombardeios destroem casas e vilas, ela continua a se dirigir às áreas evacuadas ou sob ataque para salvar os animais deixados para trás.

No abrigo, ela e uma pequena equipe de voluntários cuidam de cães traumatizados, garantindo que sejam esterilizados, vacinados e tratados. O desafio, porém, é constante. Como em todos os abrigos na Ucrânia, a escassez de ração é crítica, forçando-a a improvisar mingaus que mal resistem ao calor.

Como funciona o resgate animal na guerra?