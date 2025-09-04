Vídeo: mulher é flagrada jogando filhotes de gato em rio no Engenho Novo
Testemunhas revoltadas com o flagrante detiveram a mulher ainda no local e acionaram a Polícia Militar
Uma mulher foi flagrada, na manhã desta quinta-feira (4/8), jogando filhotes de gato em um rio que passa pela Rua General Bélgard, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram alguns moradores da região e alunos da academia Bio Concept, localizada próxima ao rio, resgatando os animais.
Testemunhas revoltadas com o flagrante detiveram a mulher ainda no local e acionaram a Polícia Militar. Ela deverá responder por maus-tratos e crime ambiental.
Ainda não há informações sobre a prisão da mulher nem sobre o destino dos felinos.