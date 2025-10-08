Explosões com gás: como proteger sua casa e sua empresa do perigo

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O acidente no restaurante Jamile, no Bairro Bela Vista, em São Paulo, que resultou no desabamento de parte da estrutura após uma explosão, levantou um debate nas redes sociais sobre o perigo de vazamentos de gás de cozinha.

Seja de botijão (GLP), seja gás encanado (GN), o seu uso inadequado pode transformar uma ferramenta essencial do dia a dia em uma ameaça séria. Compreender os riscos e adotar medidas preventivas simples é o caminho mais eficaz para garantir a segurança de todos. A boa notícia é que a maioria dos acidentes pode ser evitada com informação e cuidado.

Veja as principais recomendações para proteger sua casa e seu negócio de acidentes com gás de cozinha.





Guia de segurança para o gás em casa

A proteção começa com a instalação e a manutenção adequadas dos equipamentos. Pequenos descuidos podem gerar grandes problemas. Seguir um roteiro de verificação garante que o sistema de gás da sua residência funcione de maneira segura e eficiente, minimizando qualquer risco de vazamento ou acidente.

Adotar uma rotina de checagem e seguir as normas técnicas não é burocracia, mas uma camada fundamental de proteção para sua família. Veja o passo a passo para manter sua casa segura.

Instalação correta: o botijão de gás nunca deve ficar dentro de casa ou em locais fechados e sem ventilação, como armários. O lugar correto é do lado de fora, em um abrigo arejado, protegido do sol e da chuva e longe de ralos, para evitar que o gás, mais denso que o ar, se acumule em tubulações. Validade dos equipamentos: a mangueira e o regulador de pressão (a válvula que se conecta ao botijão) têm prazo de validade de cinco anos. Verifique a data impressa nesses itens e troque-os sempre que o prazo expirar ou se apresentarem danos, como rachaduras e ressecamento. Use apenas peças com o selo do Inmetro. Teste de vazamento: após instalar um novo botijão, faça o teste da espuma. Com o registro aberto, passe uma esponja com espuma de sabão em todas as conexões. Se bolhas se formarem, há um vazamento. Nesse caso, feche o registro imediatamente e chame um técnico. Nunca use fogo para verificar vazamentos. Manuseio do botijão: transporte e armazene o botijão sempre na posição vertical. Deitá-lo pode fazer com que o gás vaze na forma líquida, o que é perigoso e pode danificar o regulador de pressão. Atenção à chama do fogão: a cor da chama é um bom indicador de segurança. Ela deve ser azul e estável. Chamas amareladas ou alaranjadas podem indicar que os queimadores do fogão estão sujos ou desregulados, o que leva a uma queima inadequada do gás e maior liberação de monóxido de carbono, um gás tóxico. Ao se ausentar: se for viajar ou passar longos períodos fora de casa, feche o registro de gás. Essa medida simples impede que qualquer vazamento ocorra enquanto a residência estiver vazia.

Cuidados redobrados no comércio

Para restaurantes, padarias e outros estabelecimentos que utilizam gás em larga escala, as exigências de segurança são ainda mais rigorosas. A concentração de equipamentos e o uso contínuo aumentam a necessidade de um sistema robusto e de manutenção profissional constante para proteger funcionários e clientes.

A legislação exige que esses locais sigam normas técnicas específicas e possuam laudos que atestem a segurança das instalações, como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Ignorar essas regras coloca o negócio em risco legal e físico.

Manutenção profissional: as instalações de gás em comércios devem ser projetadas e mantidas por empresas e profissionais qualificados. Inspeções periódicas são obrigatórias para verificar a integridade de tubulações, válvulas e equipamentos.

Treinamento da equipe: todos os funcionários devem saber a localização dos registros de gás e como fechá-los em uma emergência. Treinamentos sobre como agir em caso de vazamento são essenciais.

Sistemas de segurança: é recomendável a instalação de detectores de gás, que disparam um alarme sonoro ao identificar um vazamento. Em cozinhas industriais, sistemas que cortam o fornecimento de gás automaticamente em caso de emergência aumentam a segurança.

Ventilação adequada: cozinhas comerciais precisam ter um sistema de ventilação e exaustão eficiente. Isso ajuda a dissipar qualquer gás que possa vazar e também elimina o acúmulo de gordura, que é inflamável.

O que fazer se sentir cheiro de gás

Agir com calma e rapidez ao perceber cheiro de gás é crucial para evitar uma explosão. A primeira regra é não gerar nenhuma fonte de ignição. Uma simples faísca pode ser o gatilho para um acidente grave. Siga estes passos rigorosamente.

Não acione nada elétrico: não acenda ou apague luzes, não ligue ventiladores, não use o telefone fixo ou celular dentro do local. Qualquer um desses aparelhos pode gerar uma faísca. Ventile o ambiente: abra todas as portas e janelas para permitir que o gás se dissipe. Faça isso de forma cuidadosa para não gerar atrito ou pancadas. Feche o registro de gás: vá até a válvula principal do botijão ou o registro do gás encanado e feche-o imediatamente. Evacue a área: retire todas as pessoas do local e, se possível, alerte os vizinhos sem usar interfones ou campainhas. Chame ajuda de um local seguro: afaste-se do local do vazamento e, só então, use um telefone para ligar para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a distribuidora de gás.

Qual a validade da mangueira e do registro de gás?

Tanto a mangueira quanto o regulador de pressão, conhecido como registro, têm validade de cinco anos a partir da data de fabricação.

Essa informação está impressa nos próprios produtos e deve ser verificada no momento da compra e periodicamente durante o uso.

