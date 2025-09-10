Assine
Internacional

Explosão de caminhão de gás deixa ao menos 57 feridos na Cidade do México

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/09/2025 20:04

Pelo menos 57 pessoas ficaram feridas, 19 delas com gravidade, após a explosão de um caminhão que transportava gás em uma localidade no leste da Cidade de México, que também provocou danos numerosos, informaram as autoridades.

O veículo explodiu quando se deslocava por uma ponte em Iztapalapa, um populoso distrito da capital, o que provocou queimaduras de segundo e terceiro graus em 19 pessoas, de acordo com as autoridades da capital.

"Não há nenhuma morte até este momento", disse Myriam Urzúa, secretária de Gestão Integral de Riscos e Defesa Civil local, que indicou que os feridos estão sendo atendidos em diversos hospitais.

Imagens difundidas na televisão e nas redes sociais mostram o momento da forte explosão, que produziu enormes labaredas visíveis a grande distância.

Nessas imagens é possível ver dois homens com grande parte das roupas de seu torso queimadas e com sinais aparentes causados pelo fogo em amplas partes de sua pele.

Outro vídeo mostra dezenas de pessoas que estavam perto do local do acidente fugindo aterrorizadas, enquanto o fogo se expandia à distância.

Cerca de 18 veículos também foram atingidos pela explosão, cujas causas estão sendo investigadas.

O veículo ficou tombado sobre a via, e os bombeiros já conseguiram controlar as chamas, segundo imagens do local do acidente.

Também havia vários automóveis queimados, entre eles um caminhão de carga, enquanto outros ficaram sem pneus e com os vidros quebrados.

bur-axm/jla/mr/rpr/am

