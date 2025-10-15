Advogado suspeito de desviar R$ 3 milhões tem bens e valores retidos

Um advogado, de 41 anos, suspeito de desviar valores de uma empresa cliente teve bens e valores no montante de R$ 3,3 milhões retidos pela Polícia Civil de Minas Gerais. O valor equivale ao prejuízo financeiro causado. A ação também contou com mandado de busca e apreensão, e foi realizada em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (15/10).

“Valendo-se da condição de procurador e da confiança depositada nele, desviou valores expressivos a partir de documentos públicos e particulares falsos”, informou a Polícia Civil. O investigado teria falsificado guias de órgãos públicos, assim como documentos cartorários e bancários.

De acordo com a PCMG, as investigações começaram em setembro deste ano, a partir do registro de ocorrência feito por representantes do estabelecimento empresarial que foi vítima das fraudes. O prejuízo financeiro à empresa foi de aproximadamente R$ 3,3 milhões.

Na ação desta quarta-feira (15/10), foram recolhidos o celular e o computador do advogado. As investigações que apuram os crimes de estelionato e falsificação de documento público e particular continuam, segundo a PCMG.