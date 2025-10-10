Golpe do falso advogado: grupo que cometia fraudes é alvo de operação

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Duas pessoas foram presas nesta sexta-feira (10/10) durante operação contra uma organização criminosa que se passava por advogados para cometer fraudes eletrônicas – o conhecido golpe do falso advogado. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG).

O grupo utilizava nomes de advogados e escritórios de advocacia, por meio de aplicativos de mensagens, induzindo as vítimas a realizar transferências bancárias sob falsos pretextos.

Além de prisões preventivas, a ação apreendeu três celulares, um notebook e R$14 mil. Mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos no Ceará e em Santa Catarina, onde os alvos da investigação moram. Ao todo, cinco pessoas são investigadas.

A operação “Exame da Ordem” é do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber), com o apoio das polícias Civil e Militar de Minas Gerais, dos Ministérios Públicos do Ceará e de Santa Catarina, da Polícia Civil do Ceará e da Polícia Militar de Santa Catarina.

A ação foi autorizada pela 2ª Vara das Garantias da Comarca de Belo Horizonte, que deferiu as medidas cautelares de prisão preventiva das duas pessoas e de busca e apreensão em residências ligadas aos investigados. As apurações continuam sob sigilo.

O promotor de Justiça do MPMG e coordenador do Gaeciber André Salles, faz um alerta à população: "Confira sempre o destinatário da mensagem, confira sempre o 'ConfirmADV', site lançado pela OAB, e também nos próprios portais da OAB os nomes e dados de contato dos advogados cadastrados e evitem fazer Pix solicitados, sempre conferindo antes a informação".

Como funciona o golpe do falso advogado?

No golpe do falso advogado, criminosos acessam informações públicas sobre processos judiciais e entram em contato com as vítimas, fingindo ser parte de um escritório de advocacia ou o próprio advogado do caso.

Em entrevista ao Estado de Minas/TV Alterosa, em junho deste ano, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB/MG), Gustavo Chalfun, afirmou que os crimes virtuais vistos atualmente são um grande desafio. De acordo com ele, no primeiro semestre de 2025 as principais vítimas foram advogados e seus clientes.

“Nós fizemos várias campanhas de alerta à população como um todo, e realerto aqui a necessidade de que o cliente atendido por um advogado e advogada tenha certeza de que está dialogando com o seu advogado, com a sua advogada, que não se induza a outros números. Inclusive, o advogado e advogada pode ser certificado no próprio site da OAB”, destacou, na ocasião.

Chalfun reforçou que a OAB/MG foi ao MPMG e à Polícia Civil solicitar que medidas fossem tomadas contra a prática desses golpes, incluindo um reforço nas investigações sobre os criminosos e conscientização da população.

“O Conselho Federal da nossa entidade desenvolveu uma ferramenta, a ConfirmADV, especializada para dizer a esse interlocutor que ele está sim falando com um advogado ou com uma advogada. Ele não deve manter um diálogo com alguém que passe a impressão de ser um advogado sem de fato exercer aquela profissão, sem de fato ser o seu advogado que detém a sua procuração para sua defesa em juízo ou fora dele. Por isso estamos alertando a população, conscientizando”, concluiu o presidente.

Como se proteger?

Advogados

Defina, desde o primeiro contato, como serão feitas as comunicações entre o escritório cliente;

Se viável, inclua no contrato de honorários meios formais de contato, procedimentos para liberação de valores e pagamentos de custas;

Divulgue seus canais oficiais de atendimento em contratos, sites e redes sociais;

Utilize senhas fortes ative a autenticação em dois fatores em aplicativos e plataformas jurídicas;

Monitore acessos suspeitos aos seus processos eletrônicos.

Clientes

confirmar qualquer informação de pagamento diretamente com o advogado;

não clique em links suspeitos recebidos por e-mail ou mensagem;

certifique-se de que o remetente é realmente o advogado, ligando para o número oficial do profissional;

verifique o destinatário de qualquer transação financeira e, se houver qualquer dúvida, não conclua a operação;

estabeleça um limite diário seguro para transações via Pix.

Em caso de já ter sofrido o golpe, a OAB pede para que os advogados orientem o cliente a registrar um Boletim de Ocorrência, enviar um e-mail para ouvidoria@oabmg.org.br e verificar acessos indevidos aos processos eletrônicos.

Para os clientes, a entidade pede para reunir provas (prints de mensagem, números de telefone e comprovantes de transação); registrar um Boletim de Ocorrência; informar o advogado sobre o ocorrido; e comunicar com o banco, para solicitar o ressarcimento.

