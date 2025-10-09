Polícia prende 11 pessoas por crimes ambientais em Minas

A operação Ignis-Petra, deflagrada na madrugada desta quarta-feira (8/10), prendeu 11 pessoas por crimes ambientais, como furto de madeira e carvoejamento ilegal, além de outros delitos relacionados. A ação foi conduzida nos municípios de Capelinha, Veredinha, Turmalina e Itamarandiba, todos localizados nas regiões do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri.

Durante a operação, realizada em conjunto pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, além de fiscalizações em fazendas.

Ao todo, mais de 120 agentes das forças de segurança e de fiscalização ambiental participaram da operação. Nas propriedades rurais, as equipes constataram irregularidades ambientais e destruíram fornos de carvoejamento. Também foram recolhidos armas, munições, veículos, equipamentos, madeira, carvão, celulares e documentos, além de valores em espécie e cheques.

Entre os presos, além dos alvos de mandados judiciais, estão pessoas detidas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e adulteração de veículos. Os autos de infração ambiental foram lavrados pela Semad e pelo Ibama.

De acordo com a PCMG, as investigações sobre crimes ambientais na região continuam em andamento. O objetivo é obter mais informações sobre a origem e o destino dos materiais apreendidos, bem como sobre o envolvimento de outros suspeitos.

