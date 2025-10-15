MG: PC indicia 26 pessoas envolvidas em organização que abastecia facções
Investigações começaram depois que armas, incluindo uma com brasão do Exército Brasileiro, foram apreendidas na Região do Vale do Rio Doce
compartilheSIGA
Vinte seis pessoas foram indiciadas por envolvimento com uma organização criminosa apontada como a responsável por abastecer facções com armas de fogo, munições e coletes balísticos no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com a finalização do inquérito o grupo poderá responder por: integração a organização criminosa armada, comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e peculato. Os suspeitos atuavam próximo a Governador Valadares.
As investigações foram concluídas nesta quarta-feira (15/10). As apurações começaram depois que materiais apreendidos durante operação realizada em fevereiro deste ano foram analisados. Na ação, dois homens, de 31 e 41 anos, foram presos e cinco armas de fogo, além de mais de 500 munições foram apreendidas.
Leia Mais
Na época, também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Entre os itens encontrados, segundo os policiais, destacam-se uma pistola calibre .45 com brasão do Exército Brasileiro, além de R$ 16.500 em dinheiro.
Segundo apurado, o grupo operava de maneira estruturada, fornecendo armamentos tanto para facções criminosas quanto para civis, incluindo Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC), que adquiriam armas e munições fora dos parâmetros legais.
Para o delegado Rodrigo Nalon, um dos responsáveis pela investigação, o indiciamento de suspeitos é um marco no combate ao crime organizado na região do Rio Doce. "O comércio ilegal de armas alimenta o tráfico de drogas e a violência, gerando mais homicídios e insegurança. Nosso objetivo é desarticular essas redes e reduzir os índices de criminalidade", ressaltou.
Operação Senhores da Guerra
A investigação, que resultou no indiciamento dos suspeitos, também precedeu a Operação Senhores da Guerra, deflagrada em 18 de agosto. O objetivo da ofensiva, conforme a PCMG, foi desarticular a organização criminosa. Na oportunidade, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em cidades de três estados - Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A ação também resultou na apreensão de mais de 80 armas de fogo e 12 mil munições. Na época, quatro ordens judiciais de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 15 de prisões em flagrantes foram cumpridas. Além disso, as investigações revelaram a fabricação e comercialização clandestina de dispositivos que aumentavam a letalidade de fuzis, transformando-os em armas de rajadas.