Jovem faz gesto associado a facção criminosa e é assassinado em BH

Um jovem de 20 anos foi executado por traficantes depois de ser confundido com integrante de uma facção criminosa rival. O crime aconteceu depois que ele fez um gesto com a mão em uma foto, interpretado pelos criminosos como símbolo de um grupo rival. O corpo da vítima foi encontrado, com marcas de tiros, em um barracão abandonado às margens do Anel Rodoviário, no bairro Bernadete, Região do Barreiro,em BH.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, uma testemunha viu três homens levando o jovem até o barracão e ouviu os disparos logo em seguida. A vítima não portava documentos, mas foi identificada por reconhecimento facial. O tio do rapaz informou aos policiais que um homem havia procurado por ele mais cedo, afirmando que o sobrinho havia sido agredido em uma casa no bairro Cabana do Pai Tomás.

Os policiais foram até o endereço indicado pelo tio e ao chegarem lá, descobriram que era um amigo da vítima. Ele relatou que o grupo estava bebendo no Centro de BH e decidiu ir a um baile funk no Cabana. Em uma parada em uma adega, um cadeirante armado e cerca de sete comparsas cercaram o local. Eles obrigaram o jovem a mostrar o celular e viram uma foto em que ele fazia o gesto de “dois” com a mão, interpretado como um sinal de facção.

Mesmo depois de negar qualquer envolvimento com o tráfico, mas dizer que veio da Rocinha, comunidade do Rio de Janeiro (RJ), o jovem foi agredido e levado por criminosos, desaparecendo em seguida. Horas depois, foi encontrado morto.

A Polícia Civil investiga o crime e tenta identificar os envolvidos.