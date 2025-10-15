Família do tráfico é presa em MG com cédulas de dinheiro de quatro países

Uma operação do 60º Batalhão da Polícia Militar (PM) e do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) resultou na prisão de seis pessoas em Pitangui (MG), no Centro-Oeste do estado, nesta quarta-feira (15/10).

A ação, nesta manhã, intitulada “Operação Incrédulos”, visou ao combate ao tráfico de drogas e à desarticulação de uma organização criminosa de base familiar atuante no município.

Os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 com dez munições, doze aparelhos celulares, um caderno com anotações do tráfico, duas balanças de precisão, dois veículos, drogas (maconha e crack), R$ 5.255 em espécie e diversas cédulas estrangeiras (libras libanesas, sucres equatorianos, pesos bolivianos e intis peruanos).

“O Poder Judiciário deferiu o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens dos investigados. Os celulares apreendidos serão submetidos à perícia para extração de dados, que subsidiarão a futura denúncia criminal a ser oferecida pelo Ministério Público”, informou o MPMG em comunicado.

