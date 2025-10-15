Laudo aponta causas de mortandade de peixes no Rio Paraopeba; confira

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

A concentração de amônia e a redução dos níveis de oxigênio na água são as causas das mortes de mais de 10 mil peixes no Rio Paraopeba, na Grande BH, de acordo com o laudo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba (CBH Paraopeba). O documento foi divulgado nesta quarta-feira (15/10). A mortandade dos animais foi registrada no início de setembro.

De acordo com o CBH Paraopeba, os animais apresentavam hemorragias branquiais e em órgãos da cavidade celomática, como coração, fígado, intestino e gônadas. De acordo com o presidente do comitê, Heleno Maia, os elementos tóxicos identificados, em especial relacionados a amônia e compostos nitrogenados, são oriundos do lançamento de efluente na região do distrito industrial de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Heleno Maia afirma que o laudo será enviado nesta quinta-feira (16/10) à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad), Secretaria de Meio Ambiente de Juatuba e ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). “Estamos averiguando em todas as empresas para que possamos chegar ao verdadeiro culpado por essa mortandade de peixes”, afirmou o presidente do CBH Paraopeba.

Mortandade

Os primeiros registros de dezenas de peixes mortos na água foram feitos no dia 6 de setembro, na jusante da foz do Rio Betim com o Paraopeba, em Juatuba. A mortandade cessou pouco mais de uma semana depois, no dia 14 daquele mês, e percorreu um trecho de 17 quilômetros, até a chamada Fazenda da Ponte, em Esmeraldas, também na Grande BH.

A reportagem do Estado de Minas foi ao local e se deparou com centenas de carcaças de peixes boiando e se estendendo sobre as margens do rio. A contaminação não era visível a olho nu.

À época, o que mais preocupou pesquisadores, ambientalistas e moradores ribeirinhos é que a mortandade atingiu justamente espécies que, apesar de viverem em um ambiente já comprometido, ainda conseguiam resistir. Entre elas estão o pacamã e o surubim, este último na lista de espécies ameaçadas de extinção.