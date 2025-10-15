Mortes por febre maculosa em Minas neste ano ultrapassam os números de 2024

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O número de mortes por febre maculosa em Minas Gerais em 2025 superou o quantitativo do ano passado, de acordo com Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). O último boletim epidemiológico da pasta, que reúne dados de até 13 de outubro, mostra que o estado teve cinco mortes neste ano, contra quatro contabilizadas em 2024, dentre os 95 casos registrados.

Em 2023, Minas teve um número expressivo de casos e mortes causadas pela doença - foram 90 casos e 20 óbitos. Já em 2022, o estado teve 27 casos e seis mortes.

Nesse boletim, foi registrado um novo caso pela doença na cidade de Matozinhos (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Agora, o município soma três casos confirmados da doença, sendo que dois deles resultaram em morte.

Até segunda-feira (13/10), última atualização da SES-MG, foram confirmados 33 casos de febre maculosa em Minas. Os dados são contabilizados conforme o município de residência, mas ele não corresponde necessariamente ao local provável de infecção, que é objeto de investigação pelas equipes municipais de vigilância. Há ainda 12 casos sob investigação.

Dentre as mortes em Matozinhos, uma se trata de um adolescente de 17 anos, que chegou a ser internado em uma unidade de saúde de BH. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em entrevista ao Estado de Minas.

A reportagem buscou contato com a Prefeitura de Matozinhos e aguarda retorno. No dia 6 deste mês, a administração municipal informou que está mobilizada em uma série de ações preventivas e de controle da doença.

Em 2025, o estado já confirmou cinco contaminações fatais. Os dois primeiros registros aconteceram em Caeté, também na Grande BH, e o terceiro em Caratinga (MG), no Rio Doce. Com o novo boletim, o número de mortes ultrapassa o quantitativo do ano anterior, que registrou 4 mortes.



Segundo a SES-MG, dos 33 casos confirmados, 5 foram em Belo Horizonte, 4 em Itabira, 3 em Santa Luzia e em Matozinhos e 2 em Caeté e Contagem. Bambuí, Betim, Boa Esperança, Caratinga, Itueta, Lagoa Santa, Ouro Preto, Paracatu, Pedro Leopoldo, Serranópolis de Minas, Serro, Varginha, Vespasiano e Volta Grande contabilizam, cada uma, um caso de febre maculosa.

Situação em BH

Embora a SES-MG tenha informado que a capital tenha registrado cinco casos da doença em 2025, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou, nesta quarta-feira (15/10), que a cidade registrou apenas quatro. Três pacientes tiveram infecção em outras cidades, e um, em Belo Horizonte. No ano passado, foram registrados 11 casos importados, ou seja, de moradores que se infectaram em outros municípios.

De acordo com a pasta, a diferença pode ocorrer devido a diferença nos sistemas que as secretarias extraem os dados.

Em nota, a PBH informou que o município mantém uma vigilância epidemiológica contínua e sistemática, voltada à prevenção e à redução dos riscos de ocorrência da doença, com ações de conscientização e orientação da população. Além disso, segundo o Executivo, os profissionais que atuam nas unidades de saúde estão preparados para identificar casos suspeitos da doença.



Quais são os sintomas?

Febre

Dor de cabeça intensa

Náuseas e vômitos

Diarreia e dor abdominal

Dor muscular constante

Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés

Gangrena nos dedos e orelhas

Paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões causando paragem respiratória

O que é a doença?

De acordo com o Ministério da Saúde, a febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. É causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato. No Brasil duas espécies de riquétsias estão associadas a quadros clínicos da febre maculosa.

Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico da doença é muito difícil, principalmente durante os primeiros dias de doença, tendo em vista que os sintomas também são parecidos com outras doenças, como leptospirose, dengue, hepatite viral, salmonelose, encefalite, malária, meningite, sarampo, lúpus e pneumonia.

No entanto, o médico deve avaliar os sintomas e perguntar onde a pessoa mora ou se esteve em locais de mata, florestas, fazendas, trilhas ecológicas, onde possa ter sido picado por um carrapato. Outros exames podem ser feitos para confirmar ou contribuir com o diagnóstico.

Como é o tratamento?

O tratamento, que é essencial para evitar formas mais graves da doença e até mesmo a morte da pessoa, está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Assim que surgirem os primeiros sintomas, é importante procurar uma unidade de saúde para avaliação médica. O tratamento é feito com antibiótico específico.

Em determinados casos, pode ser necessária a internação da pessoa. A terapêutica é empregada por um período de 7 dias, devendo ser mantida por 3 dias, após o término da febre. A falta ou demora no tratamento da doença pode agravar o caso podendo ser fatal.

A partir da suspeita clínica de febre maculosa, o tratamento com antibióticos deve ser iniciado imediatamente, mesmo antes do resultado laboratorial.

Como se prevenir da doença?