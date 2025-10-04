‘Sempre nos preparamos para o pior’, diz secretário de saúde sobre a dengue
Em entrevista ao EM Minas, da TV Alterosa, Fábio Baccheretti destacou que a epidemia de dengue em 2026 preocupa por causa da circulação dos três sorotipos
Em entrevista ao programa EM Minas, da TV Alterosa, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais Fábio Baccheretti afirma que há uma alta possibilidade de ocorrer uma epidemia de dengue no próximo ano devido à circulação de três sorotipos (1, 2 e 3) do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.
“Sempre nos preparamos para o pior”, afirmou o chefe da pasta no programa que será exibido neste sábado (4/10). Baccheretti afirmou que as ações de enfrentamento às arboviroses — dengue, zika, oropouche, febre amarela e chikungunya — foram apresentadas em setembro. O governo do estado anunciou um pacote de R$ 203 milhões para investimento.
Entre as medidas de enfrentamento, o secretário de Saúde destacou os VigiDrones. Baccheretti explicou que os equipamentos tecnológicos monitoram e indicam possíveis focos de reprodução do mosquito e, em casos de difícil acesso, lançam uma pastilha de larvicida. “É uma ação crucial e inovadora”, afirmou o chefe da pasta.
Em entrevista, Baccheretti também falou sobre o futuro dos hospitais em Belo Horizonte com a transferência de cirurgias do Hospital Maria Amélia Lins e a criação do Complexo de Saúde Hospitalar Padre Eustáquio (HoPE). No âmbito estadual, o secretário destacou a criação dos hospitais regionais, dos quais dois, em Teófilo Otoni e Divinópolis, estão com as obras na fase final.
