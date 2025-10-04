Assine
‘Sempre nos preparamos para o pior’, diz secretário de saúde sobre a dengue

Em entrevista ao EM Minas, da TV Alterosa, Fábio Baccheretti destacou que a epidemia de dengue em 2026 preocupa por causa da circulação dos três sorotipos

Laura Scardua
CS
Carolina Saraiva
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
CS
Carolina Saraiva
Repórter
04/10/2025 14:00

Em entrevista ao EM Minas, da TV Alterosa, Fábio Baccheretti destacou que a dengue em 2026 preocupa por causa da circulação dos três sorotipos crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

Em entrevista ao programa EM Minas, da TV Alterosa, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais Fábio Baccheretti afirma que há uma alta possibilidade de ocorrer uma epidemia de dengue no próximo ano devido à circulação de três sorotipos (1, 2 e 3) do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.

“Sempre nos preparamos para o pior”, afirmou o chefe da pasta no programa que será exibido neste sábado (4/10). Baccheretti afirmou que as ações de enfrentamento às arboviroses — dengue, zika, oropouche, febre amarela e chikungunya — foram apresentadas em setembro. O governo do estado anunciou um pacote de R$ 203 milhões para investimento.

Entre as medidas de enfrentamento, o secretário de Saúde destacou os VigiDrones. Baccheretti explicou que os equipamentos tecnológicos monitoram e indicam possíveis focos de reprodução do mosquito e, em casos de difícil acesso, lançam uma pastilha de larvicida. “É uma ação crucial e inovadora”, afirmou o chefe da pasta.

Em entrevista, Baccheretti também falou sobre o futuro dos hospitais em Belo Horizonte com a transferência de cirurgias do Hospital Maria Amélia Lins e a criação do Complexo de Saúde Hospitalar Padre Eustáquio (HoPE). No âmbito estadual, o secretário destacou a criação dos hospitais regionais, dos quais dois, em Teófilo Otoni e Divinópolis, estão com as obras na fase final. 

Onde assistir

O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h30, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). A versão online tem um bloco exclusivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com Fábio Baccheretti em textos no portal em.com.br e no jornal impresso de domingo.

Tópicos relacionados:

bh dengue minas-gerais

