Cidade mineira declara emergência após segunda morte por febre maculosa

A Prefeitura de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, decretou situação de emergência em saúde pública após a confirmação do segundo óbito por febre maculosa no município. O Decreto 4.081/2025 foi publicado nessa quinta-feira (2/10) e terá validade inicial de 180 dias, podendo ser prorrogado conforme a evolução do cenário epidemiológico.

Segundo a administração municipal, oito pacientes apresentaram sintomas da doença e aguardam confirmação laboratorial. A prefeitura alerta que moradores devem procurar atendimento médico imediato em caso de febre alta, dor de cabeça intensa, dores no corpo, manchas na pele, náuseas ou vômitos. Os sintomas podem ser confundidos com os de outras enfermidades, o que atrasa o diagnóstico e aumenta o risco de complicações.

O decreto autoriza a adoção de diversas ações emergenciais, incluindo:

realização de exames, testes laboratoriais e tratamentos médicos específicos;





investigações epidemiológicas para identificar focos de transmissão;





distribuição gratuita de insumos de prevenção, como repelentes e produtos de assepsia, nas áreas de risco;





proibição de eventos que possam facilitar a disseminação da doença;





criação de um Grupo de Enfrentamento à febre maculosa, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde.





Além disso, as aquisições de bens e serviços necessários para o enfrentamento da situação ficam dispensadas de licitação. A febre maculosa é uma doença infecciosa grave transmitida pelo carrapato-estrela, que pode levar ao óbito caso não seja diagnosticada e tratada precocemente.

Cenário em Minas

O estado já confirmou quatro mortes por febre maculosa em 2025. Os dois primeiros óbitos ocorreram em Caeté, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) apura outros 13 casos suspeitos.

Até o momento, 29 casos foram confirmados em Minas Gerais neste ano. Os municípios com maior número de registros são:

Belo Horizonte: 5 casos





Itabira: 4 casos





Santa Luzia: 3 casos





Matozinhos: 2 casos





Caeté: 2 casos





Bambuí, Betim, Boa Esperança, Contagem, Itueta, Lagoa Santa, Ouro Preto, Paracatu, Pedro Leopoldo, Serranópolis de Minas, Serro, Varginha, Vespasiano e Volta Grande: 1 caso cada





Matozinhos não foi o primeiro município a decretar situação de emergência. Em 19 de setembro, a Prefeitura de Caeté, também na Região Metropolitana, decretou estado de emergência em saúde pública após a confirmação de duas mortes pela doença. Na época, a causa dos óbitos foi confirmada por laudos emitidos pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Como medida preventiva, a Prefeitura de Caeté suspendeu as aulas da rede municipal até a próxima segunda-feira (6/10), buscando reduzir o risco de transmissão entre estudantes e familiares.

O Decreto 4.081/2025 também proíbe a realização de atividades ou eventos em áreas rurais. O documento prevê a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas e tratamentos médicos, além da criação de um grupo especial coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde para lidar com a doença.

A Prefeitura de Matozinhos reforça que, diante do risco de transmissão, a população deve procurar atendimento médico imediato caso apresente qualquer sintoma compatível com febre maculosa.

Quais são os sintomas da febre maculosa?

Febre

Dor de cabeça intensa

Náuseas e vômitos

Diarreia e dor abdominal

Dor muscular constante

Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés

Gangrena nos dedos e orelhas

Paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões causando paragem respiratória

Como é o tratamento?

O tratamento, que é essencial para evitar formas mais graves da doença e até mesmo a morte da pessoa, está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Assim que surgirem os primeiros sintomas, é importante procurar uma unidade de saúde para avaliação médica. O tratamento é feito com antibiótico específico.

Em determinados casos, pode ser necessária a internação da pessoa. A terapêutica é empregada por um período de sete dias, devendo ser mantida por três dias, após o término da febre. A falta ou demora no tratamento da doença pode agravar o caso podendo ser fatal.

A partir da suspeita clínica de febre maculosa, o tratamento com antibióticos deve ser iniciado imediatamente, mesmo antes do resultado laboratorial.

Como se prevenir da doença?

Use roupas claras, para ajudar a identificar o carrapato, uma vez que ele é escuro.

Use calças, botas e blusas com mangas compridas ao caminhar em áreas arborizadas e gramadas.

Evite andar em locais com grama ou vegetação alta.

Use repelentes de carrapatos;

Verifique se você e seus animais de estimação estão com carrapatos;

Se encontrar um carrapato aderido ao corpo, remova-o com uma pinça.

Não aperte ou esmague o carrapato, mas puxe com cuidado e firmeza. Depois de remover o carrapato inteiro, lave a área da mordida com álcool ou sabão e água.

Quanto mais rápido retirar os carrapatos do corpo, menor será o risco de contrair a doença. Após a utilização, coloque todas as peças de roupas em água fervente para a retirada dos carrapatos.

