REGIÃO NORDESTE DE BH

Adolescente suspeito de participar de desmanche de motos é apreendido em BH

O menor, de 16 anos, disse aos policiais que estava sendo coagido pelo irmão mais velho, de 23, a participar da prática criminosa

JM
Júlia Melgaço*




15/10/2025 17:06 - atualizado em 15/10/2025 17:07

No dia da operação, peças de aproximadamente seis motocicletas foram apreendidas
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu um adolescente, de 16 anos, suspeito de participar de uma organização criminosa de desmanche de motocicletas, nessa terça-feira (14/10), no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte. 

A operação contou com o apoio do tático móvel, do 16º Batalhão da corporação, juntamente com o serviço de inteligência, possibilitando a localização do endereço onde a prática criminosa acontecia. 

Em uma residência, os militares encontraram o adolescente, que afirmou estar sendo coagido pelo irmão mais velho a participar do desmanche dos veículos furtados. O referido homem, de 23 anos, possui passagens pela polícia, de acordo com a corporação, mas não estava no local e ainda não foi encontrado. 

“Já tínhamos conhecimento desse imóvel devido a outras ocorrências policiais. A família dele já tinha se envolvido em tráfico de drogas, adulteração e clonagem de motocicletas”, disse o tenente da Polícia Militar, Rafael Azevedo. 

Segundo a Polícia Militar, todo o processo acontecia muito rápido, com o furto e o desmanche das motos no mesmo dia. Na data da operação, peças de seis motocicletas foram apreendidas. Além disso, os militares encontraram uma moto inteira, devolvida para o dono. A mãe dos suspeitos, de 55 anos, prestou depoimento e afirmou não ter conhecimento da prática. 

A maioria das motocicletas furtadas era de baixa cilindrada. “É um tipo de moto muito requisitada, até porque a venda dessas peças é muito fácil”, explicou o tenente Azevedo. Para evitar a subtração desses veículos, a Polícia Militar mapeia, com base na incidência criminal, onde esses furtos acontecem.

“O trabalhador, o cidadão, estaciona a motocicleta em frente ao trabalho, ou às vezes em um local ermo, e só vai tomar conhecimento que teve sua moto subtraída ao fim do dia ou horas depois (do ocorrido)”, disse o tenente. “Por isso, mapeamos onde tem mais atuação de furto de veículos, e o 16º Batalhão atua preventivamente nesses locais”, finalizou.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

