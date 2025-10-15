Veja os desvios implantados por causa da queda de postes em avenida de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O cruzamento da Avenida Barão Homem de Melo, entre as Avenidas Mário Werneck e Raja Gabáglia, na Região Oeste de BH, está totalmente interditado nesta quarta-feira (15/10). O fechamento ocorreu devido à queda de três postes de energia, provocada por uma carreta que esbarrou na fiação elétrica nesta manhã.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, agentes da BHTrans atuam no local, monitorando o trânsito e a circulação dos veículos.

Veja os desvios implantados:

Quem trafega pela Av. Raja Gabaglia, sentido Centro/BH Shopping, e deseja seguir para o Bairro Buritis, deve acessar a Rua José Rodrigues Pereira;

Motoristas que estiverem circulando pela Av. Raja Gabaglia, sentido BH Shopping/bairro Buritis, devem convergir à esquerda na Av. Raja Gabáglia e acessar a Rua José Rodrigues Pereira. Este acesso está sendo realizado operacionalmente e com a presença dos agentes da BHTRANS;

Condutores que estiverem seguindo pela Av. Barão Homem de Melo, no sentido BH Shopping, devem utilizar as entradas para o Bairro Buritis e, depois, seguir pela Rua José Rodrigues Pereira. Outra opção é a Av. Barão Homem de Melo, Rua Paulo Freire de Araújo e Av. Raja Gabaglia.

Sem energia

Moradores do Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, devem ficar sem energia até a noite desta quarta-feira (15/10). A Cemig informou que o acidente danificou a rede elétrica, exigindo a substituição de quatro estruturas e a recomposição dos componentes afetados.

