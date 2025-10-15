Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Veja os desvios implantados por causa da queda de postes em avenida de BH

Uma carreta derrubou três postes ao esbarrar em fios elétricos da Avenida Barão Homem de Melo, no cruzamento com as Avenidas Mário Werneck e Raja Gabáglia

Ana Luiza Soares
Laura Scardua
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
15/10/2025 15:52

O cruzamento da Avenida Barão Homem de Melo, entre as Avenidas Mário Werneck e Raja Gabáglia, na Região Oeste de BH, está totalmente interditado nesta quarta-feira (15/10)
O cruzamento da Avenida Barão Homem de Melo, entre as Avenidas Mário Werneck e Raja Gabáglia, na Região Oeste de BH, está totalmente interditado nesta quarta-feira (15/10) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O cruzamento da Avenida Barão Homem de Melo, entre as Avenidas Mário Werneck e Raja Gabáglia, na Região Oeste de BH, está totalmente interditado nesta quarta-feira (15/10). O fechamento ocorreu devido à queda de três postes de energia, provocada por uma carreta que esbarrou na fiação elétrica nesta manhã.  

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, agentes da BHTrans atuam no local, monitorando o trânsito e a circulação dos veículos.

 

Veja os desvios implantados:

  • Quem trafega pela Av. Raja Gabaglia, sentido Centro/BH Shopping, e deseja seguir para o Bairro Buritis, deve acessar a Rua José Rodrigues Pereira;
  • Motoristas que estiverem circulando pela Av. Raja Gabaglia, sentido BH Shopping/bairro Buritis, devem convergir à esquerda na Av. Raja Gabáglia e acessar a Rua José Rodrigues Pereira. Este acesso está sendo realizado operacionalmente e com a presença dos agentes da BHTRANS;
  • Condutores que estiverem seguindo pela Av. Barão Homem de Melo, no sentido BH Shopping, devem utilizar as entradas para o Bairro Buritis e, depois, seguir pela Rua José Rodrigues Pereira. Outra opção é a Av. Barão Homem de Melo, Rua Paulo Freire de Araújo e Av. Raja Gabaglia.

Sem energia

Moradores do Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, devem ficar sem energia até a noite desta quarta-feira (15/10). A Cemig informou que o acidente danificou a rede elétrica, exigindo a substituição de quatro estruturas e a recomposição dos componentes afetados.

