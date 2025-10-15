Veja os desvios implantados por causa da queda de postes em avenida de BH
Uma carreta derrubou três postes ao esbarrar em fios elétricos da Avenida Barão Homem de Melo, no cruzamento com as Avenidas Mário Werneck e Raja Gabáglia
O cruzamento da Avenida Barão Homem de Melo, entre as Avenidas Mário Werneck e Raja Gabáglia, na Região Oeste de BH, está totalmente interditado nesta quarta-feira (15/10). O fechamento ocorreu devido à queda de três postes de energia, provocada por uma carreta que esbarrou na fiação elétrica nesta manhã.
De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, agentes da BHTrans atuam no local, monitorando o trânsito e a circulação dos veículos.
Veja os desvios implantados:
- Quem trafega pela Av. Raja Gabaglia, sentido Centro/BH Shopping, e deseja seguir para o Bairro Buritis, deve acessar a Rua José Rodrigues Pereira;
- Motoristas que estiverem circulando pela Av. Raja Gabaglia, sentido BH Shopping/bairro Buritis, devem convergir à esquerda na Av. Raja Gabáglia e acessar a Rua José Rodrigues Pereira. Este acesso está sendo realizado operacionalmente e com a presença dos agentes da BHTRANS;
- Condutores que estiverem seguindo pela Av. Barão Homem de Melo, no sentido BH Shopping, devem utilizar as entradas para o Bairro Buritis e, depois, seguir pela Rua José Rodrigues Pereira. Outra opção é a Av. Barão Homem de Melo, Rua Paulo Freire de Araújo e Av. Raja Gabaglia.
Sem energia
Moradores do Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, devem ficar sem energia até a noite desta quarta-feira (15/10). A Cemig informou que o acidente danificou a rede elétrica, exigindo a substituição de quatro estruturas e a recomposição dos componentes afetados.
