BELO HORIZONTE
Galeria: imagens do caos causado pela queda de postes na Região Oeste
Cerca de 300 clientes no bairro Estoril estão com o fornecimento de energia interrompido
Uma carreta derrubou três postes ao puxar a fiação no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
O caso ocorreu na rotatória que liga Avenida Barão Homem de Melo com a Avenida Mario Werneck. O trânsito da Raja Gabáglia, no quarteirão acima, foi desviado para quem pretendia acessar as duas avenidas Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
Região ficou sem energia e a previsão de reestabelecimento é na noite desta quarta-feira (15/10) Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
Segundo o motorista do caminhão, ele não percebeu que a carreta estava puxando a fiação, quando olhou pelo retrovisor e viu um motociclista sendo atingido pelos fios e caindo na pista Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
Segundo a BHTrans, a Avenida Barão Homem de Melo está totalmente interditada entre a Mário Werneck e a Raja Gabaglia em função do acidente Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
Em nota, a Cemig informou que é necessária a substituição de quatro estruturas e a recomposição dos componentes afetados Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press