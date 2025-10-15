Assine
overlay
Início Galeria
BELO HORIZONTE

Galeria: imagens do caos causado pela queda de postes na Região Oeste

Cerca de 300 clientes no bairro Estoril estão com o fornecimento de energia interrompido

E
Estado de Minas
  • Uma carreta derrubou três postes ao puxar a fiação no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte
    Uma carreta derrubou três postes ao puxar a fiação no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • O caso ocorreu na rotatória que liga Avenida Barão Homem de Melo com a Avenida Mario Werneck. O trânsito da Raja Gabáglia, no quarteirão acima, foi desviado para quem pretendia acessar as duas avenidas
    O caso ocorreu na rotatória que liga Avenida Barão Homem de Melo com a Avenida Mario Werneck. O trânsito da Raja Gabáglia, no quarteirão acima, foi desviado para quem pretendia acessar as duas avenidas Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • Região ficou sem energia e a previsão de reestabelecimento é na noite desta quarta-feira (15/10)
    Região ficou sem energia e a previsão de reestabelecimento é na noite desta quarta-feira (15/10) Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • Segundo o motorista do caminhão, ele não percebeu que a carreta estava puxando a fiação, quando olhou pelo retrovisor e viu um motociclista sendo atingido pelos fios e caindo na pista
    Segundo o motorista do caminhão, ele não percebeu que a carreta estava puxando a fiação, quando olhou pelo retrovisor e viu um motociclista sendo atingido pelos fios e caindo na pista Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • Segundo a BHTrans, a Avenida Barão Homem de Melo está totalmente interditada entre a Mário Werneck e a Raja Gabaglia em função do acidente
    Segundo a BHTrans, a Avenida Barão Homem de Melo está totalmente interditada entre a Mário Werneck e a Raja Gabaglia em função do acidente Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Segundo a BHTrans, a Avenida Barão Homem de Melo está interditada entre a Mário Werneck e a Raja Gabaglia em função do acidente
    Segundo a BHTrans, a Avenida Barão Homem de Melo está interditada entre a Mário Werneck e a Raja Gabaglia em função do acidente Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Cerca de 300 clientes no bairro Estoril estão com o fornecimento de energia interrompido
    Cerca de 300 clientes no bairro Estoril estão com o fornecimento de energia interrompido Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Em nota, a Cemig informou que é necessária a substituição de quatro estruturas e a recomposição dos componentes afetados
    Em nota, a Cemig informou que é necessária a substituição de quatro estruturas e a recomposição dos componentes afetados Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay