ReGIÃO OESTE

Vídeo: veja o momento em que carreta derruba postes em avenida de BH

O acidente envolvendo uma carreta na Avenida Barão Homem de Melo danificou a rede elétrica e 300 clientes estão sem energia

Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
15/10/2025 15:38

Em nota, a Cemig informou que é necessária a substituição de quatro estruturas e a recomposição dos componentes afetados crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um acidente na manhã desta quarta-feira (15/10) envolvendo uma carreta na Avenida Barão Homem de Melo, na Região Oeste de BH, danificou a rede elétrica, deixou 300 clientes sem luz e interditou o trânsito na rotatória da Barão com a avenida Mário Werneck e no quarteirão até a avenida Raja Gabaglia. 

Veja o momento em a carreta ao passar na avenida puxou a fiação derrubou os três postes. 

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos

