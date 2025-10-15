Vídeo: veja o momento em que carreta derruba postes em avenida de BH

Um acidente na manhã desta quarta-feira (15/10) envolvendo uma carreta na Avenida Barão Homem de Melo, na Região Oeste de BH, danificou a rede elétrica, deixou 300 clientes sem luz e interditou o trânsito na rotatória da Barão com a avenida Mário Werneck e no quarteirão até a avenida Raja Gabaglia.

Veja o momento em a carreta ao passar na avenida puxou a fiação derrubou os três postes.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos