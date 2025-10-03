ATENÇÃO, MOTORISTAS!
Galeria: trânsito em BH trava por queda de poste na Andradas
Acidente deixa trânsito parado na Avenida dos Andradas; desvios são organizados pela BHTrans
Motoristas que seguem em direção ao centro de Belo Horizonte enfrentam congestionamento intenso Foto: Edésio Ferreira/EM/DAPRESS
A previsão é de que a energia seja reestabelecida ainda ao longo da tarde desta sexta-feira (3/10). Foto: Edésio Ferreira/EM/DAPRESS
A queda aconteceu após um carro bater na estrutura, que permanece apoiada apenas pelos cabos Foto: Edésio Ferreira/EM/DAPRESS
Equipes da Cemig e do Corpo de Bombeiros estão no local realizando reparos Foto: Edésio Ferreira/EM/DAPRESS
Agentes da BHTrans atuam para organizar o tráfego Foto: Edésio Ferreira/EM/DAPRESS