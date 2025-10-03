Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Galeria: trânsito em BH trava por queda de poste na Andradas

Acidente deixa trânsito parado na Avenida dos Andradas; desvios são organizados pela BHTrans

E
Estado de Minas
  • Motoristas que seguem em direção ao centro de Belo Horizonte enfrentam congestionamento intenso
    Motoristas que seguem em direção ao centro de Belo Horizonte enfrentam congestionamento intenso Foto: Edésio Ferreira/EM/DAPRESS
  • A previsão é de que a energia seja reestabelecida ainda ao longo da tarde desta sexta-feira (3/10).
    A previsão é de que a energia seja reestabelecida ainda ao longo da tarde desta sexta-feira (3/10). Foto: Edésio Ferreira/EM/DAPRESS
  • A queda aconteceu após um carro bater na estrutura, que permanece apoiada apenas pelos cabos
    A queda aconteceu após um carro bater na estrutura, que permanece apoiada apenas pelos cabos Foto: Edésio Ferreira/EM/DAPRESS
  • Equipes da Cemig e do Corpo de Bombeiros estão no local realizando reparos
    Equipes da Cemig e do Corpo de Bombeiros estão no local realizando reparos Foto: Edésio Ferreira/EM/DAPRESS
  • Agentes da BHTrans atuam para organizar o tráfego
    Agentes da BHTrans atuam para organizar o tráfego Foto: Edésio Ferreira/EM/DAPRESS
