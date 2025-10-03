Poste fica atravessado na Av dos Andradas e deixa trânsito lento em BH

Um poste caiu na madrugada desta sexta-feira (3/10) na Avenida dos Andradas, na altura do bairro Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), entre a Avenida do Contorno e a Avenida Francisco Sales, e deixou o trânsito parado no sentido centro. A queda aconteceu após um carro bater na estrutura, que permanece apoiada apenas pelos cabos, ninguém ficou ferido.

Motoristas que seguem em direção ao centro de Belo Horizonte enfrentam congestionamento intenso. O trecho da Avenida dos Andradas no sentido centro permanece fechado no cruzamento com a Avenida do Contorno. No Bairro Santa Efigênia, a situação também é complicada, e motoristas estão sendo desviados pela Rua Niquelina, onde agentes da BHTrans atuam para organizar o tráfego. O fluxo de veículos que vinha pela Avenida do Contorno, Viaduto do Floresta segue sobrecarregado e avançando lentamente.

No sentido Área Hospitalar, há retenção entre o Viaduto Leste, no Complexo da Lagoinha, e a Avenida Francisco Sales. Já no sentido Centro, o trânsito permanece retido desde a Avenida Mem de Sá até a Avenida do Contorno.

Equipes da Cemig e do Corpo de Bombeiros estão no local realizando reparos. A previsão é de que a energia seja reestabelecida ainda ao longo da tarde desta sexta-feira (3/10). A BH Mobilidade recomenda que, sempre que possível, motoristas evitem a região.

