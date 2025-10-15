Caos na Barão: Cemig deve restabelecer energia no Estoril à noite

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Moradores do Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, devem ficar sem energia até a noite desta quarta-feira (15/10) devido a um acidente que aconteceu nesta manhã na Avenida Barão Homem de Melo.

Uma carreta derrubou três postes ao puxar a fiação e isso causou a interrupção do abastecimento de energia nas residências de cerca de 300 clientes.

A Cemig informou que o acidente danificou a rede elétrica, exigindo a substituição de quatro estruturas e a recomposição dos componentes afetados. Devido à complexidade dos reparos, a concessionária estima que o restabelecimento da energia aconteça no início da noite de hoje.

