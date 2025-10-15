Operação prende seis envolvidos com guerra de facções e tráfico de drogas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil prendeu seis pessoas envolvidas com homicídios e tráfico de drogas em Lavras, no Sul do estado. A Operação Consequentia foi realizada nesta quarta-feira (15/10) e prendeu cinco homens, com idades entre 19 e 33 anos, e uma mulher de 27 anos.

Os seis presos são suspeitos de integrar um grupo criminoso sediado no bairro Serra Verde, naquela cidade.

Eles tinham, segundo as investigações, participação em crimes de homicídio e tentativa de homicídio ocorridos em 18 de dezembro de 2024, quando duas vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo enquanto retornavam do trabalho à noite.

Uma pessoa, que não tinha envolvimento com o grupo, morreu. O atentado está relacionado com uma disputa entre organizações criminosas iniciada em 2023, conforme apurações da Polícia Civil.

Durante as buscas, foram apreendidas diversas porções de maconha, cocaína e crack, balanças de precisão, armas, R$ 25 mil em dinheiro e anotações referentes ao tráfico.

A ação contou com a participação de 20 policiais civis e 20 policiais militares, incluindo a participação de investigadores de diversas delegacias da região.

O objetivo agora, segundo os policiais, é coletar provas que permitam a responsabilização dos envolvidos em homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.