Mulher esconde maconha no ânus, passa por cirurgia e é presa em MG

Uma mulher foi presa nessa segunda-feira (13/10) ao ser flagrada com um invólucro contendo substância semelhante à maconha introduzido no ânus. O caso aconteceu no Hospital Universitário Clemente Faria, em Montes Claros (MG), no Norte de Minas.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os militares foram acionados depois de funcionários do hospital suspeitarem de que uma paciente teria tentado introduzir um objeto na cavidade anal para esconder a droga.

A equipe médica realizou uma tentativa de remoção do material, mas sem sucesso, sendo necessário uma intervenção cirúrgica. Durante o procedimento, os profissionais retiraram um invólucro grande, com forte odor e características semelhantes à maconha.



A mulher, que se identifica como transexual, negou envolvimento com o tráfico e alegou que o material seria um “objeto de cunho sexual”. Ela ainda informou que no dia anterior participou de uma visita a um detento do sistema prisional, mas negou qualquer relação entre o preso e a droga.

Diante da constatação e das evidências, a suspeita recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. O material apreendido foi encaminhado para análise pericial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A suspeita permanece internada sob escolta policial militar no hospital, onde deve ficar até receber alta médica e ser conduzida à delegacia para o prosseguimento da ocorrência.

A reportagem procurou a Polícia Civil e o hospital para mais informações e aguarda retorno .