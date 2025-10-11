Assine
TRÁFICO DE DROGAS

Preso homem que atirou contra PM de folga por sentir cheiro de maconha

A prisão ocorreu em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. Na casa do suspeito, havia uma grande quantidade de drogas

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter
11/10/2025 11:55

A droga apreendida em Governador Valadares veio da Colômbia
A droga apreendida em Governador Valadares veio da Colômbia crédito: PMMG

A Polícia Militar de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, prendeu, na noite dessa sexta-feira (10/10), um homem que, na véspera, tinha atirado contra um militar que estava de folga. Durante a prisão, foram apreendidos drogas e armas.

Uma dupla de policiais fazia patrulhamento no Bairro Alvorada quando recebeu um comunicado do quartel, dizendo que dois homens tinham sido abordados por um policial de folga, no condomínio onde esse policial reside.

O policial percebeu um forte cheiro de maconha. Um dos homens sacou uma arma e atirou, mas não acertou o policial, que se atracou com um dos homens. O outro conseguiu fugir.

Na fuga, o fugitivo deixou cair sua carteira com dinheiro e documentos. E foi a partir desses documentos que os militares conseguiu descobrir a residência do foragido.

Lá. encontraram o homem e, ao das buscar na casa, encontram, na cozinha da casa, uma grande quantidade de drogas, escondidas debaixo do fogão e no fundo falso de um armário. Também encontraram drogas no telhado da casa.

Foram apreendidos:

  • 23 barras de maconha;
  • uma porção de maconha;
  • uma barra de cocaína, do tipo escama de peixe
  • uma pistola kanic de 9 milímetros
  • dois carregadores
  • 45 munições 9 milímetros
  • nove munições .380
  • três aparelhos celulares
  • duas balanças de precisão
  • um coldre de nylon
  • um municiador de carregador
  • R$ 10 mil (em dinheiro).

