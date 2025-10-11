Preso homem que atirou contra PM de folga por sentir cheiro de maconha

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, prendeu, na noite dessa sexta-feira (10/10), um homem que, na véspera, tinha atirado contra um militar que estava de folga. Durante a prisão, foram apreendidos drogas e armas.

Uma dupla de policiais fazia patrulhamento no Bairro Alvorada quando recebeu um comunicado do quartel, dizendo que dois homens tinham sido abordados por um policial de folga, no condomínio onde esse policial reside.

O policial percebeu um forte cheiro de maconha. Um dos homens sacou uma arma e atirou, mas não acertou o policial, que se atracou com um dos homens. O outro conseguiu fugir.

Na fuga, o fugitivo deixou cair sua carteira com dinheiro e documentos. E foi a partir desses documentos que os militares conseguiu descobrir a residência do foragido.

Lá. encontraram o homem e, ao das buscar na casa, encontram, na cozinha da casa, uma grande quantidade de drogas, escondidas debaixo do fogão e no fundo falso de um armário. Também encontraram drogas no telhado da casa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Foram apreendidos: