BH: morador de rua é morto com seis tiros durante a madrugada

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Mais um crime é atribuído à guerra do tráfico de drogas. Dessa vez, ocorreu no fim da madrugada deste sábado (11/10), na Rua Padre Argemiro Moreira, Bairro Capitão Eduardo, Região Noroeste de Belo Horizonte. Neste endereço, foi encontrado o corpo de um homem, que levou seis tiros.

L. R. S., de 34 anos, foi atingido por dois disparos na cabeça, dois no tórax e dois no peito. Policiais Militares que estiveram no local não conseguiram encontrar testemunhas do crime. No entanto, um homem, de 48 anos, se apresentou como amigo da vítima. “Éramos andarilhos. A gente estava sempre junto. Somos moradores de rua”.

Os militares encontraram uma prima da vítima, que contou que ele era usuário de drogas e por isso morava na rua. Contou também quem o homem tinha sido casado e que sua ex-mulher tinha uma medida protetiva contra ele. Os parentes não se encontravam há dois anos.

O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Polícia Leste.