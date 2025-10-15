PM prende grupo que dava golpe em lojas de roupas com cartões de terceiros

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma denúncia de comerciantes levou a Polícia Militar a prender quatro pessoas envolvidas em um esquema de estelionato virtual e associação criminosa em Divinopólis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Três homens de 25, 26 e 27 anos e uma mulher de 23 anos foram presos nessa terça-feira (14/10) por policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar.

A operação da PM possibilitou a desarticulação de uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas, evitando novos prejuízos ao comércio local.

A denúncia que levou à prisão dos quatro suspeitos foi feita por gerentes de duas lojas de roupas infantis localizadas na área central de Divinópolis. Eles contaram que teriam sofrido golpes referente a compras realizadas nos estabelecimento no último dia 8/10. Numa das lojas, o prejuízo foi de R$3.537,40 e na outra loja, R$2.288,00.

O golpe era aplicado de maneira coordenada, com cada uma das quatro pessoas sendo encarregadas de uma etapa. Primeiro, a mulher se apresentava como cliente gestante e realizava compras por aplicativo de mensagens e simulava o pagamento com cartões de crédito em nomes de terceiros.

Depois, um comparsa compareceria nas lojas e retirava a mercadoria. Dias depois, as transações eram contestadas pelas operadoras, gerando prejuízos financeiros aos comerciantes.

Nesta terça-feira, os golpistas efetuaram uma nova compra, no valor de R$ 6.386,10. Foi quando a PM agiu. Os policiais fizeram o monitoramento e conseguiram abordar um dos integrantes da quadrilha no momento em que ele chegava à uma das lojas para buscar os produtos.

Os militares fizeram uma busca no veículo utilizado e foram encontrados documentos e cartões de crédito possivelmente utilizados nas transações irregulares.

Na sequência das diligências, foi localizado um imóvel no bairro Niterói, onde funcionava uma base de operações do grupo criminoso. No local, foram apreendidos computadores, notebooks, cartões de crédito e mercadorias adquiridas por meio dos golpes.

Dos quatro presos, o homem, de 27 anos possui registros policiais por estelionato e tráfico de drogas e o de 25 anos tem registros por uso de drogas e embriaguez ao volante.