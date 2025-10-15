Assine
Carreta derruba postes em avenida de BH e região fica sem energia

A queda dos postes provocou incêndio em transformador e interrompeu trânsito na rotatória das Avenidas Barão Homem de Melo com Mario Werneck. Não houve vítimas

Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
15/10/2025 12:40

Apesar do risco de eletrocussão, não houve vítimas. Equipes da Cemig e da Polícia Militar foram acionadas. O trânsito está parado na região.
Apesar do risco de eletrocussão, não houve vítimas. Equipes da Cemig e da Polícia Militar foram acionadas. O trânsito está parado na região. crédito: Reprodução

Uma carreta derrubou três postes ao puxar a fiação de rua no bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), que está sem energia. 

Segundo informações de moradores, um transformador pegou fogo após a queda. O caso ocorreu na rotatória que liga Avenida Barão Homem de Melo com a Avenida Mario Werneck. 

Segundo a BHTrans, a Avenida Barão Homem de Melo está totalmente interditada entre a Mário Werneck e a Raja Gabaglia em função do acidente.

Apesar do risco de eletrocussão, não houve vítimas. A Polícia Militar está no local e a equipe da Cemig foi acionada. 

*Matéria em atualização 

*Estagária sob supervisão do editor Benny Cohen

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh

