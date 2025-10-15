Carreta derruba postes em avenida de BH e região fica sem energia

Uma carreta derrubou três postes ao puxar a fiação de rua no bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), que está sem energia.

Segundo informações de moradores, um transformador pegou fogo após a queda. O caso ocorreu na rotatória que liga Avenida Barão Homem de Melo com a Avenida Mario Werneck.

*Estagária sob supervisão do editor Benny Cohen