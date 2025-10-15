Carreta derruba postes em avenida de BH e região fica sem energia
A queda dos postes provocou incêndio em transformador e interrompeu trânsito na rotatória das Avenidas Barão Homem de Melo com Mario Werneck. Não houve vítimas
Uma carreta derrubou três postes ao puxar a fiação de rua no bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), que está sem energia.
Segundo informações de moradores, um transformador pegou fogo após a queda. O caso ocorreu na rotatória que liga Avenida Barão Homem de Melo com a Avenida Mario Werneck.
Segundo a BHTrans, a Avenida Barão Homem de Melo está totalmente interditada entre a Mário Werneck e a Raja Gabaglia em função do acidente.
Apesar do risco de eletrocussão, não houve vítimas. A Polícia Militar está no local e a equipe da Cemig foi acionada.
