Assine
overlay
Início Gerais
MAUS-TRATOS

'Matei mesmo': homem que atropelou gatos no Sul de Minas é condenado

Justiça apontou que acusado teve intenção de atropelar um dos animais e agiu de forma cruel; homem mandou áudio para dona do pet confessando o crime

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/10/2025 11:48

compartilhe

SIGA
x
Os gatos são os
'Matei mesmo': homem que atropelou gatos no Sul de Minas é condenado (imagem ilustrativa) crédito: Didi S por Pixabay

Um homem que atropelou e matou dois gatos em Guaranésia (MG), no Sul do estado, foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, além de 14 dias-multa e proibição da guarda de animais. O Ministério Público (MPMG) denunciou o acusado por ter atropelado com uma moto, de forma proposital, dois animais domésticos, que morreram em seguida.

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) deu parcial provimento ao recurso dele. O colegiado manteve a condenação por maus-tratos qualificados (artigo 32, § 1-A e 2º da Lei nº 9605/98) em relação a um dos felinos.

Leia Mais

Em relação ao crime cometido contra o outro animal, a reclusão foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. A reversão ocorreu por falta de provas, mas a absolvição não alterou o cálculo das penas.

Uma vizinha da tutora dos animais relatou que viu o homem subindo na calçada com o veículo para atingir um dos felinos. O processo também aponta que o acusado enviou um áudio para a dona dos pets afirmando: "matei os gatos mesmo, eles estavam na rua".

A defesa recorreu da condenação alegando ausência de dolo no atropelamento dos animais, mas o MPMG manifestou pelo não provimento do recurso. Em 1ª Instância, o réu foi condenado pelo crime de maus-tratos qualificados e recorreu da sentença.

O relator do caso, desembargador Fortuna Grion, considerou, com base no depoimento da testemunha e no áudio enviado pelo homem, comprovado o dolo do acusado em atingir, de forma premeditada e cruel, o felino que estava na calçada.

No entanto, quanto ao segundo gato, atropelado na via pública, o desembargador avaliou que as provas eram insuficientes para comprovar a intenção deliberada do acusado, uma vez que ele e uma testemunha de defesa alegaram que o animal atravessou a rua repentinamente e sem tempo para desviar.

Casos de maus-tratos em Minas

Até junho deste ano, Minas Gerais registrou 3.171 ocorrências de maus-tratos a animais, mais de 50% (51,14%) a mais do que o mesmo período do ano anterior, que teve 2.098 registros, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

De acordo com o órgão, o aumento do primeiro semestre também é notado entre 2023, que contou com 1.926 casos, e 2024, um acréscimo de 8,9%.

Tópicos relacionados:

justica maus-tratos minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay