Justiça decide manter preso homem que esfaqueou motorista de ônibus em BH

A Justiça mineira converteu em prisão preventiva a detenção em flagrante de Edivar Basílio Ferreira Júnior, de 34 anos, suspeito de sequestrar e esfaquear um motorista de ônibus, em Belo Horizonte, no último sábado (11/10).

Segundo a decisão da juíza Juliana Beretta, o homem, que já tinha antecedentes criminais e cumpria prisão domiciliar desde 2021, representa risco à ordem pública e não pode responder em liberdade.

Edivar já havia sido condenado pelos crimes de latrocínio e roubo majorado. No novo caso, ele foi preso em flagrante ao render um motorista com um facão dentro de um coletivo da linha 5401 (Dom Cabral/São Luiz).

O condutor foi esfaqueado no pescoço, socorrido e levado ao hospital, onde se recupera. O agressor também foi atendido depois de ser baleado na perna por um policial que presenciou o crime.

Um motorista de ônibus de 35 anos foi feito refém e esfaqueado por Edivar Basílio Ferreira Júnior, que estava armado com um facão. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o agressor embarcou no coletivo na Rua Craveiro Lopes e logo anunciou o sequestro. Durante o trajeto, ele desferiu golpes de facão no pescoço do motorista.

Ao chegar à Avenida Vereador Cícero Idelfonso, onde pediu para ir, o suspeito desceu do ônibus e tentou roubar um carro, que, por coincidência, pertencia a um policial militar que havia acabado de sair do serviço. O autor disse: “Perdeu, perdeu!”. Diante da situação, o PM desceu do veículo e solicitou para o sequestrador largar o facão.

O suspeito inicialmente obedeceu, mas, ao ver o motorista descer do ônibus ferido e pedindo ajuda, tentou atacar novamente o policial, ao pensar que ele estaria distraído, mas o PM reagiu com um disparo na perna esquerda, imobilizando o agressor.

O autor do crime foi socorrido e levado ao Hospital Odilon Behrens, onde permanece sob escolta, com quadro de saúde estável. O motorista também foi encaminhado a um hospital da região, sem risco de morte.

A arma usada pelo policial foi recolhida para a perícia da Polícia Civil, que investiga o caso.