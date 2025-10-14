Assine
overlay
Início Gerais
"RISCO À ORDEM PÚBLICA"

Justiça decide manter preso homem que esfaqueou motorista de ônibus em BH

Suspeito já cumpria pena em regime domiciliar por latrocínio e roubo; por ter antecedentes criminais, juíza converteu a prisão em flagrante em preventiva

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/10/2025 09:08 - atualizado em 14/10/2025 09:09

compartilhe

SIGA
x
Motorista de ônibus foi feito refém e levou uma facada no pescoço no último sábado (11/10)
Motorista de ônibus foi feito refém e levou uma facada no pescoço no último sábado (11/10) crédito: PBH/Divulgação

A Justiça mineira converteu em prisão preventiva a detenção em flagrante de Edivar Basílio Ferreira Júnior, de 34 anos, suspeito de sequestrar e esfaquear um motorista de ônibus, em Belo Horizonte, no último sábado (11/10).

Segundo a decisão da juíza Juliana Beretta, o homem, que já tinha antecedentes criminais e cumpria prisão domiciliar desde 2021, representa risco à ordem pública e não pode responder em liberdade.

Leia Mais

Edivar já havia sido condenado pelos crimes de latrocínio e roubo majorado. No novo caso, ele foi preso em flagrante ao render um motorista com um facão dentro de um coletivo da linha 5401 (Dom Cabral/São Luiz).

O condutor foi esfaqueado no pescoço, socorrido e levado ao hospital, onde se recupera. O agressor também foi atendido depois de ser baleado na perna por um policial que presenciou o crime.

Como foi o sequestro e facada?

Um motorista de ônibus de 35 anos foi feito refém e esfaqueado por Edivar Basílio Ferreira Júnior, que estava armado com um facão. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o agressor embarcou no coletivo na Rua Craveiro Lopes e logo anunciou o sequestro. Durante o trajeto, ele desferiu golpes de facão no pescoço do motorista.

Ao chegar à Avenida Vereador Cícero Idelfonso, onde pediu para ir, o suspeito desceu do ônibus e tentou roubar um carro, que, por coincidência, pertencia a um policial militar que havia acabado de sair do serviço. O autor disse: “Perdeu, perdeu!”. Diante da situação, o PM desceu do veículo e solicitou para o sequestrador largar o facão.

O suspeito inicialmente obedeceu, mas, ao ver o motorista descer do ônibus ferido e pedindo ajuda, tentou atacar novamente o policial, ao pensar que ele estaria distraído, mas o PM reagiu com um disparo na perna esquerda, imobilizando o agressor.

O autor do crime foi socorrido e levado ao Hospital Odilon Behrens, onde permanece sob escolta, com quadro de saúde estável. O motorista também foi encaminhado a um hospital da região, sem risco de morte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A arma usada pelo policial foi recolhida para a perícia da Polícia Civil, que investiga o caso.

Tópicos relacionados:

bh homem justica minas-gerais preventiva prisao sequestro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay