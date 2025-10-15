Afastamento de médicos em UPA no interior de MG é criticado por associações

Médicos plantonistas da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Passos, no Sul de Minas, foram afastados preventivamente após a circulação de um vídeo nas redes sociais mostrando consultórios vazios na unidade. O registro, feito por um paciente na madrugada de sábado (11) para domingo (12), viralizou rapidamente, gerando críticas sobre suposta demora no atendimento e falhas na assistência médica.

As principais entidades médicas de Minas Gerais, incluindo o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM-MG), a Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), a Academia Mineira de Medicina (AMM) e o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG), emitiram uma nota conjunta expressando repúdio e preocupação com a decisão da prefeitura de afastar três médicos plantonistas da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. A medida, considerada precipitada e punitiva, foi tomada sem uma análise e apuração adequadas do caso.

“As atitudes dessa natureza distorcem a realidade, desconsideram os problemas estruturais da atenção básica e contribuem para desestimular a permanência de profissionais na rede pública”, afirmam as entidades.

Elas também ressaltam que condições de trabalho adequadas e relações trabalhistas respeitosas são fundamentais para que os médicos exerçam suas funções com segurança e qualidade, alertando que a desvalorização dos profissionais compromete diretamente a assistência à população.

O que diz a prefeitura?

A Prefeitura de Passos explicou que, no momento registrado pelo vídeo, dois médicos estavam em intervalo regulamentar e o terceiro precisou se ausentar brevemente. Segundo a administração, o atendimento ao paciente durou 23 minutos.

Os médicos plantonistas foram afastados preventivamente enquanto o caso é investigado. A prefeitura também anunciou que, no período noturno, dois médicos permanecerão de plantão enquanto o terceiro faz seu intervalo, garantindo atendimento contínuo à população.

O prefeito de Passos, Diego Oliveira (PSD), se pronunciou nas redes sociais, afirmando que decidiu afastar os médicos plantonistas até a conclusão da apuração. “O plantão da UPA é o mais bem pago da região. A população merece ser atendida com respeito e agilidade”, declarou o prefeito. A reportagem procurou a Secretaria de Saúde de Passos para obter mais detalhes sobre o caso, mas não recebeu retorno até o fechamento desta edição.

