MÉDICO MULTADO EM MG

Seu médico faltou no posto de saúde? Saiba como denunciar irregularidades

Acúmulo ilegal de cargos pode prejudicar o atendimento; veja o passo a passo para registrar uma denúncia nos órgãos de controle e fiscalização

06/10/2025 12:02 - atualizado em 06/10/2025 12:11

Existem canais oficiais para fiscalizar e denunciar
Seu médico faltou no posto de saúde? Saiba como denunciar irregularidades crédito: Reprodução/Redes sociais

O caso do médico multado em R$40 mil por acumular ilegalmente quatro cargos públicos em Minas Gerais acendeu um alerta para um problema que afeta muitos brasileiros: a ausência de profissionais nos postos de saúde.

Essa prática irregular, além de sobrecarregar o sistema, prejudica quem mais precisa. A boa notícia é que existem canais oficiais para fiscalizar e denunciar essas falhas. Saber como usá-los é o primeiro passo para garantir que o serviço público funcione de maneira correta e que os responsáveis por irregularidades sejam responsabilizados por suas ações.

O acúmulo de cargos por profissionais de saúde é permitido pela Constituição, desde que limitado a duas funções e com horários compatíveis. O caso de Minas Gerais expôs uma fraude clara: o médico não conseguia cumprir todas as jornadas de trabalho, deixando pacientes sem atendimento em diversas unidades de saúde. A fiscalização, nesse cenário, depende também da vigilância da própria população.

Como denunciar a ausência do médico no posto de saúde

Registrar uma queixa sobre a falta de um médico ou qualquer outra irregularidade no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) é um direito de todo cidadão. Confira o passo a passo para formalizar uma denúncia.

  1. Reúna o máximo de informações
    Antes de fazer a denúncia, anote todos os detalhes importantes. Tenha em mãos o nome completo do médico, a data e o horário em que ele deveria estar atendendo, e o nome e endereço do posto de saúde. Se outras pessoas também foram prejudicadas, converse com elas e pegue seus contatos. Provas como fotos de avisos ou o registro de sua presença na unidade podem fortalecer a queixa.

  2. Procure a gerência da unidade de saúde
    O primeiro passo é sempre tentar resolver o problema localmente. Procure o gerente ou o responsável administrativo do posto de saúde e relate o ocorrido. Muitas vezes, a gestão da própria unidade pode não estar ciente da frequência das ausências e essa conversa inicial pode levar a uma solução rápida. Peça um registro por escrito da sua reclamação.

  3. Formalize a queixa na Ouvidoria do SUS
    Se a conversa na unidade não resolver, o próximo passo é a Ouvidoria Municipal de Saúde. Toda prefeitura possui este canal, que pode ser acessado por telefone, site ou presencialmente. A ouvidoria é o órgão oficial para receber, examinar e encaminhar denúncias. Ao registrar a queixa, você receberá um número de protocolo para acompanhar o andamento da sua solicitação.

  4. Recorra à Secretaria Estadual de Saúde
    Caso a denúncia no município não avance, você pode escalar o problema para a Secretaria de Saúde do seu estado. As secretarias estaduais também possuem ouvidorias que fiscalizam o funcionamento dos serviços de saúde em todos os municípios. O processo é semelhante: forneça todos os detalhes e guarde o número de protocolo.

  5. Acione os Conselhos de Medicina
    O Conselho Regional de Medicina (CRM) do seu estado é a entidade que fiscaliza a ética e a prática profissional dos médicos. Faltas recorrentes e injustificadas podem ser consideradas uma infração ética. A denúncia ao CRM pode levar à abertura de um processo disciplinar contra o profissional, resultando em advertências, multas ou até mesmo a cassação do registro médico.

  6. Leve o caso ao Ministério Público
    Em situações mais graves, como o acúmulo ilegal de cargos que caracteriza fraude contra o serviço público, o Ministério Público (MP) é o órgão a ser acionado. O MP atua na defesa dos direitos dos cidadãos e pode abrir uma investigação civil ou criminal para apurar as irregularidades. A denúncia pode ser feita diretamente na promotoria de sua cidade.

A maioria dos canais oficiais permite o registro de denúncias anônimas. Tanto as ouvidorias do SUS quanto o Ministério Público garantem o sigilo do denunciante para protegê-lo de qualquer tipo de retaliação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

