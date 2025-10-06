Seu médico faltou no posto de saúde? Saiba como denunciar irregularidades

Condenada por desviar quase R$ 1 milhão dos fundos arrecadados para a festa de formatura de uma turma de medicina da USP (Universidade de São Paulo), a ex-estudante da USP Alícia Dudy Muller Veiga conseguiu obter o registro de médica. Reprodução/Youtube

Alícia, de 25 anos, tem inscrição ativa e regular desde 26 de dezembro de 2024, de acordo com o site do Conselho Federal de Medicina. No documento não há uma especialidade médica registrada. Reprodução

Em nota ao portal G1, a defesa da jovem confirmou que ela graduou-se em medicina pela USP e salientou que ela “não deve ser submetida a um linchamento público contínuo”. "O princípio do direito ao esquecimento visa garantir que pessoas que já cumpriram ou estão cumprindo suas obrigações legais não sejam eternamente prejudicadas por fatos passados", afirmou o advogado Sérgio Ricardo Stocco Divulgação/USP

Em julho de 2024, a Justiça de São Paulo condenou Alicia Dudy Muller em primeira instância por estelionato. De acordo com as investigações, o crime foi praticado de forma continuada por oito vezes. A Justiça fixou uma pena de cinco anos de reclusão em regime semiaberto. reprodução youtube

A sentença também determinou o pagamento de indenização às vítimas no mesmo valor do prejuízo causado. No texto, o juiz fez a seguinte anotação: "Traiu a confiança de seus pares, desviando recursos que pertenciam aos colegas de turma (o que revela maior opróbio do que a prática de estelionato contra vítima a quem não se conhece)". 2541163 por Pixabay

Alicia Muller foi acusada de desviar R$ 920 mil destinados à festa, causando prejuízo a 110 alunos. Ela era presidente da comissão de formatura da turma 106 do curso de Medicina. Reprodução redes sociais

Ela alegou que a empresa contratada para o evento - Ás Formaturas - não estava administrando bem o dinheiro depositado. E que, por isso, ela decidiu sacar e fazer aplicações por conta própria. Mas acabou "fazendo péssimas aplicações e perdendo o dinheiro". Divulgação redes sociais

A empresa afirma que enviou e-mail alertando a comissão de alunos de que Alicia estava fazendo saques. A jovem admitiu que usou parte do dinheiro "para benefício próprio" com aluguel de carro e de apartamento, além da compra de um iPad Pro. E disse que tentou recuperar parte do dinheiro com apostas em uma lotérica. Divulgação

Os investigadores descobriram que ela fez transferÃªncias e depÃ³sitos para ela mesma entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, com valores diferentes a cada mÃªs. O maior deles, de R$ 604 mil; e o menor, de R$ 2,8 mil. PF / DivulgaÃ§Ã£o / CP

A polícia também descobriu que Alicia foi acusada por uma lotérica de tentar fazer aposta de alto valor sem fazer o pagamento. Em junho de 2022, ela tentou apostar, de uma só vez, R$ 891.530. A gerente pediu comprovante por pix, mas o valor foi de R$ 891. Reprodução TV

Na época do escândalo, o TAB UOL ouviu representantes das empresas BRL Eventos e 2052 Produções Fotográficas sobre a expansão do segmento de festas de universitários de uma década para cá. Reprodução TV

Segundo a BRL, as turmas fazem uma espécie de concorrência na tentativa de promover a melhor festa. E isso acaba envolvendo muito dinheiro. Imagem de ktphotography por Pixabay

Se antes os alunos alugavam um espaço e chamavam no máximo uma banda ou um DJ, agora eles querem festejar em lugares bem mais amplos e chamando atrações badaladas, pagando cachê pela apresentação. Para isso, vendem ingressos para a celebração. Reprodução de TV

Por isso, até pavilhões de eventos, como o Expo Center Norte e São Paulo Expo, em São Paulo, são disputados pelos formandos. Lugares imensos onde eles acabam gastando muito com aluguel de mobiliário e decoração. Divulgação BRL Eventos

As comidas, atualmente, ficam em buffet aberto, com separação por itens da preferência dos convidados (regional, vegetariano, japonês, etc). As bebidas incluem marcas importadas de gim, vodka e uísque. Divulgação BRL Eventos

O TAB UOL ouviu a AssociaÃ§Ã£o Brasileira de Empresas de Formatura e Afins, que estimou em R$ 1 milhÃ£o a R$ 3 milhÃµes os gastos com uma formatura no modelo atual desejado pelos formandos. Imagem de Michael Winkler por Pixabay

Segundo a associação, cerca de 5 mil festas de formatura são realizadas a cada ano no Brasil. A associação estima que os eventos movimentem, ao todo, cerca de R$ 7 bilhões ao ano, gerando 6,5 milhões de empregos diretos. Imagem de anurag kaushik por Pixabay

Para efeito de comparação, a indústria automobilística gera 421 mil empregos no Brasil. Imagem de Thomas por Pixabay

A associação foi criada há 5 anos para tentar zelar por esse mercado, pois o tamanho do negócio atrai empresas consideradas "predadoras", capazes de ficar com o dinheiro dos alunos sem promover a festa. Imagem de Stacey Kennedy por Pixabay

São 200 associados. Mas a entidade estima que haja 1.500 empresas de promoção de formaturas, entre outros eventos, no Brasil. Só em 2022, o Procon de SP recebeu 332 reclamações de consumidores contra empresas de formatura. Imagem de Gillian Callison por Pixabay

Medicina é o curso mais disputado entre as empresas especializadas nas festas de formatura. O preço pode chegar a R$ 11 mil por formando. E este valor alcança R$ 35 mil quando a universidade é privada. Imagem de Jossué Trejo por Pixabay

Outro caso parecido aconteceu em Maringá, no Paraná, onde mais de 100 alunos de uma universidade particular denunciaram que foram lesados por uma empresa e ficaram sem a festa de formatura. Allice Hunter wikimedia commons