Decoradora e irmão são esfaqueados por dono de casa de festas em Minas

Uma decoradora e o irmão foram atacados a facadas pelo dono de um espaço de festas em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas, após um desentendimento enquanto buscavam móveis de decoração que haviam ficado no local após um evento.

Na segunda-feira (13/10), Ingridy Cristina Lucci, de 26 anos, relatou o ocorrido nas redes sociais, afirmando que “nasceu de novo” após sobreviver às agressões. O suspeito, Lucas Peixoto Rodrigues, de 30 anos, se apresentou à delegacia acompanhado de advogado e foi preso em flagrante.

O crime ocorreu no dia 28 de setembro na Avenida Getúlio Vargas e foi registrado em vídeo, que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar (PM), Ingridy chegou ao local acompanhada do irmão e do marido, que conseguiu escapar do ataque, para buscar três móveis utilizados na festa que havia decorado. “Eu havia feito a decoração na sexta-feira e pretendia recolher os móveis no sábado, mas só consegui ir no domingo. Quando chegamos, o espaço estava fechado e sem ninguém”, relatou a decoradora nas redes sociais.

A decoradora contou que ligou para o dono do imóvel, que logo apareceu, mas não acendeu a luz do salão. Em seguida, começou a confusão. “Ele já chegou me agredindo. Tentou esfaquear meu marido, mas ele conseguiu correr. Atingiu o pescoço do meu irmão, o meu pescoço e perfurou minha barriga, causando três perfurações no intestino”, relatou.

O suspeito já estava armado com uma faca escondida na cintura antes do confronto. Após a agressão, Lucas fugiu em um carro acompanhado do pai, mas foi localizado momentos depois e preso em flagrante. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que ele permanece detido e foi indiciado por dupla tentativa de homicídio, com qualificadoras de motivo fútil e por dificultar a defesa das vítimas. O inquérito foi concluído e enviado à Justiça.

“Nasci de novo”

Ingridy e o irmão foram socorridos pela PM e levados ao Hospital Manoel Gonçalves. A decoradora passou quase uma semana na “sala vermelha” antes de receber alta. Nas redes sociais, ela descreveu a experiência como um renascimento. “No meu coração agora só levo gratidão a Deus por essa nova chance. Deus é grande e misericordioso. Mesmo quando não merecemos, Ele sempre tem o melhor para nós. Nasci de novo”, afirmou.

Ao Estado de Minas Ingridy afirmou que conhecia o agressor havia algum tempo e, segundo ela, essa teria sido a quarta festa que organizou no espaço dele. Ela explica que já teve outros desentendimentos anteriores. “Na segunda festa que fizemos lá, ele disse que ia molhar meus móveis porque eu não cheguei no horário. Eu estava com meu filho no hospital. Depois ele pediu desculpas”.

A decoradora diz acreditar que o ataque foi premeditado. “Ele não pegou a faca no estabelecimento, já trouxe de onde estava. O pai ficou o tempo todo no carro, vendo tudo e não fez nada além de dar a fuga”.

A decoradora relata que não recebeu nenhum apoio psicológico ou institucional após o crime. “Estamos morrendo de medo de represálias, pois já vimos que ele é descontrolado. Estou com trauma até de sair de casa. Tudo me dá medo”, disse.

Ingridy afirma que pretende acompanhar o processo judicial e pede justiça. “Espero que ele fique preso e pague pelos crimes que cometeu. Não me sinto segura. Tenho gratidão a Deus por me dar uma nova chance, gratidão à rapidez da polícia em me socorrer. Mas todos os dias vou ter que me lembrar dessa covardia ao olhar a cicatriz da cirurgia”, afirmou ela. O caso segue sob investigação judicial.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice