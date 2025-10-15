Assine
ZONA DA MATA

Jovem de 18 anos é preso com granadas, armas e drogas no interior de MG

Policiais civis realizaram prisão em Ubá, na Zona da Mata. As apreensões representam um prejuízo estimado em R$ 100 mil à organização criminosa

15/10/2025 20:32

Mandado de busca teve como alvo uma residência no Bairro Peluso, em Ubá
Mandado de busca teve como alvo uma residência no Bairro Peluso, em Ubá crédito: PCMG

Um homem de 18 anos, investigado por tráfico de drogas e associação criminosa, foi preso nessa terça-feira (14/10) em Ubá (MG), na Zona da Mata, informou a Polícia Civil (PCMG) nesta quarta-feira (15). 

O mandado de busca teve como alvo uma residência no bairro Peluso, onde as equipes recolheram barras e tabletes de maconha, porções de cocaína, duas granadas de uso restrito, um simulacro de arma de fogo, pinos para armazenar drogas e anéis com iniciais em referência à facção criminosa.

As apreensões representam um prejuízo estimado em R$ 100 mil para a organização criminosa. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Os trabalhos foram coordenados pela equipe de investigação de tráfico de drogas da Delegacia Regional de Ubá.

overflay