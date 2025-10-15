Assine
overlay
Início Gerais
Edital Carnaval PBH

PBH abre inscrições para edital de auxílio aos blocos de rua

Os valores deste ano apresentaram um aumento em relação ao edital de carnaval lançado no ano passado

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
15/10/2025 19:35

compartilhe

SIGA
x
Na foto, o desfile do bloco Baianeiros nas ruas do Centro de Belo Horizonte
Desfile do bloco Baianeiros nas ruas do Centro ilustra crescimento do carnaval em Belo Horizonte crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

A PBH abriu inscrições nesta quarta-feira (15/10) para o Edital de Auxílio Financeiro destinado aos blocos de rua. Os grupos interessados têm até 29/10 para entregar a documentação presencialmente na sede da Belotur. Somente os blocos inscritos no cadastro oficial da PBH poderão requerer o auxílio.

Os valores no edital deste ano sofreram reajuste em relação aos do ano passado. Neste ano, os blocos enquadrados na Categoria A irão receber R$ 41,5 mil, enquanto o mesmo grupo, em 2024, recebeu R$ 22,8 mil — um acréscimo de R$ 18,7 mil.

Carnaval de 2026 

  • Categoria A: R$ 41,5 mil (até 50 blocos contemplados)

  • Categoria B: R$ 24,1 mil (até 35 blocos contemplados)

  • Categoria C: R$ 14,6 mil (até 20 blocos contemplados)

Carnaval de 2025

  • Categoria A - R$ 22,8 mil  (até 50 blocos contemplados);

  • Categoria B - R$ 13,2 mil  (até 35 blocos contemplados);

  • Categoria C - R$8 mil  (até 20 blocos contemplados).

Leia Mais

A presidente da Liga dos Blocos de Rua de BH, Polly Paixão, afirma que mantém um diálogo com a PBH e visualiza esse reajuste de forma positiva, mas indicou que o valor ainda está longe do ideal. “O reajuste é bom, mas ainda é pequeno, visto o valor que gastamos quando saímos na rua. Para se ter uma ideia, um trio elétrico grande custa R$ 60 mil, além da obrigatoriedade de contratação de seguranças particulares”, afirma a presidente.

Edital Cemig 

O Governo do Estado, em conjunto coma Cemig anunciou nessa terça-feira (14/10) o "Carnaval da Liberdade Cemig 2026", um plano de auxílio para escolas de samba e blocos de rua de Minas Gerais. A companhia não divulgou o valor total do edital.

Os projetos escolhidos serão divididos em quatro categorias: na primeira, projetos de até R$ 50 mil; na segunda, de até R$ 100 mil; na terceira, de até R$ 150 mil; e, na última, projetos de até R$ 500 mil.

Prorrogação do cadastramento para 2026 

A PBH anunciou a prorrogação do cadastramento dos blocos de rua que desejam desfilar no período oficial do Carnaval de 2026 para este sábado (18/10). O credenciamento é gratuito e deve ser feito no site da prefeitura.

Os dados coletados nessa etapa auxiliarão os órgãos públicos a estabelecer estratégias de organização das vias, além de ser obrigatório para a inscrição no edital de auxílio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O cadastramento presencial deve ser feito na Belotur (Rua Espírito Santo, 527 – Centro), das 9h às 12h e das 14h às 17h. O edital completo pode ser acessado no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Tópicos relacionados:

auxilio-financeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay
PBH abre inscrições para edital de auxílio aos blocos de rua
Assine
overlay
Início Gerais
Edital Carnaval PBH

PBH abre inscrições para edital de auxílio aos blocos de rua

Os valores deste ano apresentaram um aumento em relação ao edital de carnaval lançado no ano passado

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
15/10/2025 19:35

compartilhe

SIGA
x
Na foto, o desfile do bloco Baianeiros nas ruas do Centro de Belo Horizonte
Desfile do bloco Baianeiros nas ruas do Centro ilustra crescimento do carnaval em Belo Horizonte crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

A PBH abriu inscrições nesta quarta-feira (15/10) para o Edital de Auxílio Financeiro destinado aos blocos de rua. Os grupos interessados têm até 29/10 para entregar a documentação presencialmente na sede da Belotur. Somente os blocos inscritos no cadastro oficial da PBH poderão requerer o auxílio.

Os valores no edital deste ano sofreram reajuste em relação aos do ano passado. Neste ano, os blocos enquadrados na Categoria A irão receber R$ 41,5 mil, enquanto o mesmo grupo, em 2024, recebeu R$ 22,8 mil — um acréscimo de R$ 18,7 mil.

Carnaval de 2026 

  • Categoria A: R$ 41,5 mil (até 50 blocos contemplados)

  • Categoria B: R$ 24,1 mil (até 35 blocos contemplados)

  • Categoria C: R$ 14,6 mil (até 20 blocos contemplados)

Carnaval de 2025

  • Categoria A - R$ 22,8 mil  (até 50 blocos contemplados);

  • Categoria B - R$ 13,2 mil  (até 35 blocos contemplados);

  • Categoria C - R$8 mil  (até 20 blocos contemplados).

Leia Mais

A presidente da Liga dos Blocos de Rua de BH, Polly Paixão, afirma que mantém um diálogo com a PBH e visualiza esse reajuste de forma positiva, mas indicou que o valor ainda está longe do ideal. “O reajuste é bom, mas ainda é pequeno, visto o valor que gastamos quando saímos na rua. Para se ter uma ideia, um trio elétrico grande custa R$ 60 mil, além da obrigatoriedade de contratação de seguranças particulares”, afirma a presidente.

Edital Cemig 

O Governo do Estado, em conjunto coma Cemig anunciou nessa terça-feira (14/10) o "Carnaval da Liberdade Cemig 2026", um plano de auxílio para escolas de samba e blocos de rua de Minas Gerais. A companhia não divulgou o valor total do edital.

Os projetos escolhidos serão divididos em quatro categorias: na primeira, projetos de até R$ 50 mil; na segunda, de até R$ 100 mil; na terceira, de até R$ 150 mil; e, na última, projetos de até R$ 500 mil.

Prorrogação do cadastramento para 2026 

A PBH anunciou a prorrogação do cadastramento dos blocos de rua que desejam desfilar no período oficial do Carnaval de 2026 para este sábado (18/10). O credenciamento é gratuito e deve ser feito no site da prefeitura.

Os dados coletados nessa etapa auxiliarão os órgãos públicos a estabelecer estratégias de organização das vias, além de ser obrigatório para a inscrição no edital de auxílio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O cadastramento presencial deve ser feito na Belotur (Rua Espírito Santo, 527 – Centro), das 9h às 12h e das 14h às 17h. O edital completo pode ser acessado no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Tópicos relacionados:

auxilio-financeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay