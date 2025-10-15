PBH abre inscrições para edital de auxílio aos blocos de rua

A PBH abriu inscrições nesta quarta-feira (15/10) para o Edital de Auxílio Financeiro destinado aos blocos de rua. Os grupos interessados têm até 29/10 para entregar a documentação presencialmente na sede da Belotur. Somente os blocos inscritos no cadastro oficial da PBH poderão requerer o auxílio.

Os valores no edital deste ano sofreram reajuste em relação aos do ano passado. Neste ano, os blocos enquadrados na Categoria A irão receber R$ 41,5 mil, enquanto o mesmo grupo, em 2024, recebeu R$ 22,8 mil — um acréscimo de R$ 18,7 mil.

Carnaval de 2026

Categoria A: R$ 41,5 mil (até 50 blocos contemplados)

Categoria B: R$ 24,1 mil (até 35 blocos contemplados)

Categoria C: R$ 14,6 mil (até 20 blocos contemplados)

Carnaval de 2025

Categoria A - R$ 22,8 mil (até 50 blocos contemplados);

Categoria B - R$ 13,2 mil (até 35 blocos contemplados);

Categoria C - R$8 mil (até 20 blocos contemplados).

A presidente da Liga dos Blocos de Rua de BH, Polly Paixão, afirma que mantém um diálogo com a PBH e visualiza esse reajuste de forma positiva, mas indicou que o valor ainda está longe do ideal. “O reajuste é bom, mas ainda é pequeno, visto o valor que gastamos quando saímos na rua. Para se ter uma ideia, um trio elétrico grande custa R$ 60 mil, além da obrigatoriedade de contratação de seguranças particulares”, afirma a presidente.

Edital Cemig

O Governo do Estado, em conjunto coma Cemig anunciou nessa terça-feira (14/10) o "Carnaval da Liberdade Cemig 2026", um plano de auxílio para escolas de samba e blocos de rua de Minas Gerais. A companhia não divulgou o valor total do edital.

Os projetos escolhidos serão divididos em quatro categorias: na primeira, projetos de até R$ 50 mil; na segunda, de até R$ 100 mil; na terceira, de até R$ 150 mil; e, na última, projetos de até R$ 500 mil.

Prorrogação do cadastramento para 2026

A PBH anunciou a prorrogação do cadastramento dos blocos de rua que desejam desfilar no período oficial do Carnaval de 2026 para este sábado (18/10). O credenciamento é gratuito e deve ser feito no site da prefeitura.

Os dados coletados nessa etapa auxiliarão os órgãos públicos a estabelecer estratégias de organização das vias, além de ser obrigatório para a inscrição no edital de auxílio.

O cadastramento presencial deve ser feito na Belotur (Rua Espírito Santo, 527 – Centro), das 9h às 12h e das 14h às 17h. O edital completo pode ser acessado no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.