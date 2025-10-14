Governo de Minas lança edital de patrocínio para atrações carnavalescas

Foi lançado nesta terça-feira (14/10), com a presença de blocos e escolas de samba mineiros, o edital de chamamento público Carnaval da Liberdade Cemig 2026, inciativa do governo de Minas Gerais e da Cemig que patrocina blocos e festas de carnaval do estado.

Desde 2023, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) patrocina atrações carnavalescas no estado. Em 2024 foram investidos R$ 5 milhões e em 2025, R$ 4 milhões. Ao todo, foram beneficiadas 120 atrações culturais.

Neste ano o processo será diferente. O valor total a ser investido pela empresa não será divulgado e os projetos escolhidos serão divididos entre três categorias. Na categoria 1, projetos de até R$ 50 mil; na categoria 2, projetos de até R$ 100 mil; na categoria 3, projetos de até R$ 150 mil; e na categoria 4, projetos especiais de até R$ 500 mil.

Para participar, é necessário inscrever a iniciativa em um formulário, disponível no site da empresa. As inscrições ficam abertas entre hoje e as 23h59 de 7 de dezembro. São aceitos projetos ligados aos blocos e festas de carnaval, às escolas de samba, aos blocos caricatos e outras iniciativas que vão acontecer não só entre os dias de folia, mas também, ao decorrer de 2026.

Este ano, a companhia quer diversificar as localidades dos projetos, atendendo melhor as cidades do interior de Minas. “A Cemig busca fortalecer o carnaval como uma expressão viva da cultura mineira, promovendo diversidade, descentralizando oportunidades e garantindo que a festa seja, de fato, de todos os mineiros”, disse a gerente de Comunicação, Hannah Drumond.

Atualmente, a organização está presente em 764 municípios mineiros e para participar, o festejo deve ser gratuito e acontecer em algum deles.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante o evento, representantes da classe carnavalesca falaram sobre a importância do incentivo e a expectativa para fevereiro. “Estamos na expectativa de fazer um grande carnaval junto à comunidade e potencializando o território. Começaram os ensaios, já está tudo pronto, estou doido pra chegar fevereiro e esperamos a contribuição do poder público para garantir um carnaval com dignidade tanto para quem faz quanto para quem vai curtir” disseram Pai Ricardo, presidente do bloco Orisamba e Filho Gabriel Moura.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice