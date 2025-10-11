Odete não morreu: bloco de rua desfila em BH surfando na onda de Vale Tudo

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Um "plot twist" é uma reviravolta na trama de uma narrativa, como um filme, série ou livro, que muda completamente a percepção do público sobre a história, um personagem ou os acontecimentos. É o que os articuladores do bloco "Odete não morreu", que sai às ruas de BH neste domingo (12/10), esperam sobre o desfecho da novela Vale Tudo. Em meio ao alvoroço causado no país pela trama, a opinião dos integrantes da agremiaçao é que a empresária bilionária, dona do grupo Roitman, teria forjado a própria morte.

O bloco é aberto para quem quiser chegar, se juntar à turma e tocar seu instrumento, ou os que desejam acompanhar o cortejo, que será realizado a partir das 14h, na esquina das ruas Conselheiro Rocha e Xisto, no Bairro Santa Tereza, Região Leste da capital.

"É um movimento espontâneo, não tem organizadores definidos. É um bloco que surge sempre que tem um hype, nesse caso a morte da Odete", diz a gerente de contas e articuladora cultural Ana Carolina Queiroz, de 35 anos.

Foi o que aconteceu quando Jair Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica - "saímos com um boneco gigante", diz Carol - ou nas manifestações contra a PEC da Blindagem e a anistia, no fim de setembro. Desta vez, o encontro em BH pega carona no Débora Bloco, que tomou conta do Centro do Rio de Janeiro com homenagem à Odete Roitman, neste sábado (11/10).



"Existem vários grupos de articuladores, não só do carnaval, mas do meio cultural em si, que vão formando os acontecimentos. Vimos que ia rolar o bloco no Rio e surgiu a ideia de fazer em BH, mas do nosso jeito", conta Ana Carolina.

O cortejo no Santa Tereza não tem hora para acabar e a expectativa de público também é uma incógnita. "Já fizemos blocos espontâneos que tiveram 100 pessoas e outros com 2 mil. É certo apenas que não passamos das 22h, em respeito à vizinhança", diz ela, que toca saxofone e participa do carnaval de rua desde sua retomada na cidade.