Fiéis pedem orações para Odete Roitman e padre dá 'bronca'

"A oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais e a situações concretas de nossa vida e fé", publicou o pároco nas redes sociais

10/10/2025 16:24

Durante essa reta final de "Vale Tudo" não se fala em outra coisa a não ser "quem matou Odete Roitman"?
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de Odete Roitman em "Vale Tudo" (Globo) segue repercutindo até mesmo em locais inimagináveis. Um deles é a Igreja Católica.

À frente da Paróquia São Daniel de Seara, em Santa Catarina, o padre Cleber Pagliochi precisou usar as redes sociais para pedir que fiéis parem de pedir orações à personagem de Debora Bloch na trama.

Pelas redes sociais, o sacerdote contou que precisou dar uma "bronca" em seus seguidores diante das "inúmeras mensagens" sobre o assunto.

"Informo que não atendo pedidos de oração pela Odete Roitman. Trata-se de uma personagem de novela, e por mais marcante que seja na memória popular, a oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais e a situações concretas de nossa vida e fé", publicou.

"Sigamos rezando pelos que sofrem, pelos que lutam e também para que a ficção nunca substitua a compaixão verdadeira que nasce do Evangelho", emendou.

