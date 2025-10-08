'Vale tudo': Flagra das gravações mostra nova suspeita da morte de Odete
Teca Pereira, atriz que interpreta Nice, personagem que foi dada como morta na novela, foi registrada saindo do Copacabana Palace na noite do assassinato
Imagine estar no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no exato momento em que cenas da morte de Odete Roitman, em "Vale tudo", são gravadas. E detalhe: você vê tudo de camarote. Foi isso o que aconteceu com um trio de amigas que estava por trás das câmeras na hora em que César (Cauã Reymond) sai do hotel em meio à tensão pelo assassinato da protagonista.
Em vídeos que circulam pelas redes sociais, as três comentam sobre a gravação na hora em que ela acontece. Porém, um detalhe que passou despercebido por elas adiciona mais um nome à lista de suspeitos.
Isso porque nas imagens gravadas por elas é possível ver a atriz Teca Pereira, intérprete de Nice, saindo logo depois de César. Nice era a mulher idosa que cuidava de Leonardo (Guilherme Magon) e escondia esse segredo para Odete (Debora Bloch). Ela recebia dinheiro para manter esse mistério sobre a suposta morte do rapaz. Na trama, foi dada como morta.
Vale lembrar que Olavo (Ricardo Teodoro) não conseguiu dar o tiro fatal da janela do hotel e disse que havia ficado preso no elevador "com uma senhora que poderia ter uns 120 anos", uma referência que pode ser a de Nice.
Ao "Fantástico" e também durante o capítulo derradeiro, a autora Manuela Dias deixou claro que seriam cinco suspeitos: César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). Porém, há indícios de que mais gente possa entrar nessa lista.